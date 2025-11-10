En las efemérides del 10 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1834. El nacimiento de José Hernández

Nace José Hernández. Crítico del centralismo porteño, participó de la revuelta de Ricardo López Jordán, cuyo fracaso lo obligó al exilio en Brasil, en 1871. De regreso en el país, publicó en 1872 El gaucho Martín Fierro, un poema épico crítico de la política de Buenos Aires hacia el gaucho. Siete años más tarde apareció La vuelta de Martín Fierro. Más tarde llegó a diputado y senador. Murió en 1886. El Martín Fierro quedó consagrado como el texto canónico por excelencia de la literatura argentina. El natalicio de Hernández es el Día de la Tradición en el país.

1919. Nace el creador del AK-47

En Kuriá, en el corazón de Siberia, nace Mijaíl Kalashnikov, el ingeniero militar soviético famoso por ser el diseñador del fusil de asalto AK-47, que llegó a ser el arma más producida en el mundo, con 80 millones de unidades. Creado en 1947, la URSS incorporó el AK-47 como su arma oficial hasta 1978. Llegó a estar en una bandera nacional: la de Mozambique, que incluye su silueta. Kalashnikov murió en 2013.

1925. El nacimiento de Richard Burton

En Gales nace Richard Burton. Uno de los actores más famosos de Hollywood, destacó por sus papeles en películas como El manto sagrado, Cleopatra, El espía que surgió del frío, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Donde las águilas se atreven y Equus. Siete veces nominado al Oscar, nunca alzó la estatuilla dorada. En los 60 se casó con Elizabeth Taylor. Fueron la pareja más famosa del mundo. Se separaron y volvieron a casarse en 1974. Ese segundo matrimonio apenas duró dos años. Burton murió en Suiza en 1984.

1928. Nace Ennio Morricone

Nace en Roma el compositor Ennio Morricone. Uno de los creadores más grandes de música para cine, Morricone logró fama con las bandas sonoras que compuso para Sergio Leone, como las de El bueno, el malo y el feo, Érase una vez en el Oeste y Érase una vez en América. También compuso la música de Novecento, Los intocables, Cinema Paradiso y Los ocho más odiados, que le valió el Oscar en 2015. En 2007 había recibido un Oscar a la trayectoria. En 2020 compartió con John Williams el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que no llegó a recibir, ya que murió el 6 de julio.

1985. Villa Epecuén queda bajo el agua

Se produce la inundación de Villa Epecuén, en el partido bonaerense de Adolfo Alsina. Las crecidas continuas habían hecho que la laguna, atractivo turístico de la zona, subiera unos 50 centímetros por año. Se construyó un terraplén que separaba a la ciudad de la laguna. El 10 de noviembre, el terraplén cedió y se inundó una superficie de un millón de hectáreas. Todo el pueblo debió ser evacuado, salvo un pastor llamado Pablo Novak, que decidió permanecer en el lugar y falleció en 2024. No hubo víctimas fatales. El gobierno del radical Alejandro Armendáriz fue acusado de no haber llevado adelante medidas que evitaran la inundación. Villa Epecuén permaneció durante años unos 7 metros bajo agua. El descenso de las aguas ha dejado al descubierto las ruinas de lo que fue la ciudad.

1993. Adiós a Alberto Breccia

A los 74 años muere uno de los mayores dibujantes de historietas del mundo: Alberto Breccia. Había nacido en Montevideo en 1919, y se radicó de pequeño en Buenos Aires con su familia. Fue trabajador de la carne en Mataderos antes de dedicarse al dibujo a fines de los 30. Dejó obras memorables como Sherlock Time y Mort Cinder, junto a H. G. Oesterheld, con quien también, a fines de los 60, hizo una segunda versión de El Eternauta. En los 80 dibujó Perramus, con guion de Juan Sasturain. Sus hijos también se dedicaron al dibujo. La muerte de Breccia coincidió con el Día del Dibujante, establecido en los años 40.

2001. La despedida de Maradona

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". Diego Maradona deja una de sus frases más memorables en la Bombonera, al hablar después de su partido despedida. El astro había abandonado el fútbol en 1997. Una multitud se reúne en la cancha de Boca para un homenaje al que se suman estrellas internacionales, como Carlos Valderrama y Lothar Matthäus.

2007. "¿Por qué no te callas?"

La Cumbre Iberoamericana que se celebra en Santiago de Chile deja una imagen memorable. El presidente venezolano Hugo Chávez se refiere a la campaña en su contra que lleva adelante el ex premier español José María Aznar. Su sucesor en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, se cruza con Chávez. En medio de la discusión, surge otra voz, inesperada: “¿Por qué no te callas?”, le espeta el rey Juan Carlos I a Chávez. La imagen da la vuelta al mundo.

2007. Muere Norman Mailer

En Nueva York, fallece Norman Mailer a los 84 años. Uno de los autores más prolíficos de la literatura norteamericana, había saltado a la fama en 1948 con Los desnudos y los muertos, novela sobre sus vivencias en la Segunda Guerra. Más tarde llegarían El parque de los ciervos y su relato centrado en la marcha sobre el Pentágono de 1967 contra la guerra de Vietnam, Los ejércitos de la noche, libro que le valdría el Pulitzer, galardón que volvería a ganar en 1979 por La canción del verdugo.

2019. Golpe en Bolivia

Golpe de Estado en Bolivia. Después de tres semanas de tensiones por los comicios del 20 de octubre, en los que la oposición denuncia fraude y el presidente Evo Morales sostiene que ha ganado en primera vuelta para luego conceder la posibilidad de repetir los comicios, los militares fuerzan su salida. A primera hora del 10, Morales había anunciado la convocatoria a nuevas elecciones y a las pocas horas el Ejército le hace saber que prefiere su salida. Acto seguido, Morales deja el cargo de presidente, lo mismo que su vice, Álvaro García Linera, y los titulares del Senado y la Cámara de Diputados. También renuncian varios gobernadores. Al día siguiente asume la senadora Jeanine Añez. Morales partió al exilio en México mientras su casa era saqueada. La normalidad se recuperaría casi un año más tarde, cuando Luis Arce, candidato del MAS de Morales, ganó los comicios de 2020. El nuevo gobierno denunciaría la participación del entonces presidente argentino, Mauricio Macri, en ayuda de los golpistas. Añez fue juzgada y condenada a diez años de prisión.

Además, es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.