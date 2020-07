Gestos para la interna socialista

Un sector del socialismo, referenciado en la diputada provincial Claudia Balagué, participó de un foro de dirigentes progresistas de todo el país, aliados del Frente de Todos. Entre otros, la presidenta del INADI Victoria Donda y el embajador en España Ricardo Alfonsín. La ex ministra de Educación se autodefinió como defensora de las “bases históricas” del socialismo, con el objetivo de hacer confluir al partido con los “movimientos nacionales y populares”. Según ella, ese fue el propósito de Guillermo Estévez Boero, “unir la izquierda democrática y lo popular”. “Estamos dispuestos a ser parte de un espacio transversal, siempre respetando identidades”, ponderó el director del Banco Nación Claudio Lozano.

La actividad se llamó “Conversaciones hacia una Argentina igualitaria” y contó con la organización del espacio Progresistas en Red. Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, arrancó el jueves y se extendió hasta el sábado. En la jornada de cierre, el ex gobernador Antonio Bonfatti y la ex diputada provincial Alicia Gutiérrez participaron por la mañana de una charla y a la tarde se realizaron dos mesas de diálogo en las que se debatió sobre “una agenda progresista y la importancia de la construcción de un foro progresista para la Argentina”. Allí, Balagué disertó junto al radical Nito Artaza y el peronista Fernando “Chino” Navarro.

Balagué lidera la corriente socialista Bases junto con el ex diputado provincial Eduardo Di Pollina. Ambos, antes de las elecciones presidenciales de 2019, avisaron que iban a votar a Alberto Fernández y no a Roberto Lavagna, a quien apoyaron los ex gobernadores Miguel Lifschitz (con mayor ahínco) y Bonfatti. Pero los movimientos del ex y la actual diputada no terminaron ahí. Desandaron un camino interno de discusión que todavía no se vio de manifiesto porque la pandemia detuvo el cronograma electoral del PS y calmó las aguas, pero impulsan una cercanía con el Frente de Todos que lidera Fernández, una definición que implica todo un ruido hacia dentro del partido de la rosa.

En ese camino, Balagué pidió “repensar el hoy” en virtud de la “crisis gravísima” que provocó la pandemia. La diputada alertó sobre el “crecimiento del neoliberalismo en el mundo” y la existencia de sectores económicos “cada vez más concentrados que siguen acumulando riqueza”. Por ese motivo, la ex funcionaria destacó que se hace “absolutamente indispensable” tener una agenda de derechos para, entre otras cosas, “la supervivencia de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”. Balagué llamó a fortalecer las economías regionales, los emprendedores y las asociaciones de distinto tipo como, por ejemplo, las cooperativas, los derechos de las mujeres y las diversidades. Asimismo, pidió “retomar banderas históricas”, como fueron en Santa Fe la salud y educación pública.

Bonfatti, por su parte, demandó “diálogo” para la construcción de un espacio progresista. “Tenemos que encontrarnos los que pensamos similar, no igual, construir a partir de deponer cuestiones personales, sumar voluntades más allá de las pertenencias partidarias, buscar la expertise en la sociedad civil. Ojalá lo logremos en el plano de los partidos, pero hay que sumar a organizaciones, trabajadores, pequeños empresarios”, explicó el presidente nacional del PS, quien a la vez pidió que el Estado propicie “la participación del ciudadano, si no es parte es imposible que se apropien esos derechos”. Gutiérrez, por su parte, destacó que a los participantes del foro los une el “rechazo a las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años”, particularmente en el gobierno que presidió Mauricio Macri.