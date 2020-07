El abogado de Chocobar se sumó a la defensa del jubilado de Quilmes 

La defensa del jubilado Jorge Ríos, que mató en Quilmes a Franco Martín Moreyra, quien había entrado a robar a su casa, cambió de estrategia y comenzará a ser representado por Fernando Soto, el mismo abogado que defiende al policía Luis Chocobar .

"Renuncié a la defensa anoche, decidí apartarme del caso. Se dará un nuevo enfoque a la defensa del imputado, muy distinto a la visión que del Derecho tiene este letrado", sostuvo el abogado Hugo Icazati en su carta de renuncia a la defensa del jubilado de Quilmes, quien disparó tres veces contra Moreyra cuando el joven que había entrado a robar a su casa se encontraba tirado en el piso, sin posibilidad de escape porque había sufrido una fractura en una pierna.

Icazati presentó el escrito de su renuncia ante el fiscal de la causa, Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI ) 1 de Quilmes, y lo hizo público para dar a conocer las diferencias con el abogado Cid Aparicio, que dirige la defensa y convocó a Soto para modificar la estrategia. La situación de Ríos se complicó con la aparición de videos que lo muestran disparándole a Moreyra en el piso, con el resultado de la autopsia y el testimonio de un testigo del crimen .



"Atento a que viendo un programa periodístico, tomé conocimiento de que se incorporaría a la defensa, por decisión del Dr. (Marino) Cid Aparicio un nuevo codenfesor, Fernando Soto, con la intención de darle un nuevo enfoque a la defensa del imputado, muy distinto a la visión que del Derecho tiene este letrado. Vine por el presente a presentar la renuncia al cargo de defensor que venía ejerciendo a efectos de no entorpecer la estrategia que se le pretende dar al proceso, la cual no comparto", argumenta el escrito presentado por Icazati.



Soto es el abogado puesto por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para defender a Chocobar, el policía Local que mató por la espalda al joven Pablo Kukoc, de 18 años, y fue recibido por el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada para demostrarle el "orgullo" que sentía por su actuación. El disparo por la espalda de Chocobar fue en febrero de 2018, un mes después Bullrich nombró a Soto como director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y fue el autor del protocolo para que las fuerzas de seguridad maten por la espalda .

Soto también fue nombrado por la ex ministro de Seguridad para representar a Javier Pintos , el prefecto acusado de asesinar a Rafael Nahuel el 25 de noviembre de ese mismo año en el territorio mapuche recuperado en Villa Mascardi. El letrado también se encargó de accionar legalmente contra la APDH por las acusaciones contra la actuación de la ex ministra en el caso de Santiago Maldonado.

El cambio de la representación de Ríos tuvo una primera consecuencia inmediata, la suspención de la ampliación de la declaración indagatoria que estaba pautada para hoy. La ampliación había sido solicitado por Icazati para que el jubilado diera por primera vez su versión de los hechos ante el fiscal en los tribunales de Quilmes.



"Cuando me asomo por el tapial lo veo que está trepando por el techo (…) tiré tres o cuatro tiros sin apuntarle para ese lado y ahí me perdí", describió y agregó: "Tenía una calentura. No veía nada. Estaba enceguecido, con bronca... Salí como un zombie, caminando, y llegué hasta la esquina. Lo veo y después se me nubló todo, ya no me acuerdo lo que hice". Fue la descripción del jubilado en el marco de una estrategia de defensa que apuntaba a atenuar la pena por "emoción violenta".

La presencia de Soto en la causa buscará una defensa más cerrada del jubilado tal como lo ha descrito el propio letrado en declaraciones publicas: "Los chorros no tienen que cumplir con ninguna norma de la ONU ni con ningún tratado de Derechos Humanos. Pero, para algunos, esos derechos son solamente para ellos, y no para las víctimas", supo publicar en su cuenta de Twitter.