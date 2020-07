Reforma judicial: el Presidente definió los 11 nombres que integrarán el consejo asesor

Alberto Fernández ya definió los nombres de los integrantes del consejo asesor de expertos a quienes encomendará el diseño de propuestas para reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados a nivel nacional. El Presidente se comunicó con casi todos los elegidos, que son 11, y los convocó para hacer una presentación oficial este miércoles a las 16 horas. Será un capítulo complementario clave del proyecto de reforma judicial que se entregará esta semana al Congreso. La comisión tendrá un plazo de 90 días para presentar propuestas.

El grupo de los elegidos es variado y equilibrado, en género, especialidades y representación provincial. Así como formará parte el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, también fue convocada la jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weimberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado (aunque su pliego no fue votado) para estar al frente de la Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó. También estará, desde España, donde vive, el profesor de derecho penal Enrique Bacigalupo, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó --por ejemplo-- de la reforma del Código Civil, y tres juezas: Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbar, de la Corte tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego. Habrá también un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.

El Presidente ya conversó con algunos de los juristas los ejes sobre los que se le pedirá a la comisión que se expida. Funcionará con un reglamento y podrá hacer dictámenes de mayoría y de minoría. Con Arslanian, por ejemplo, almorzó días atrás en la quinta de Olivos, donde también comenzaron a analizar esta agenda de trabajo sobre los grandes temas judiciales con el ministro Gustavo Beliz.

Aún no está confirmado si el acto del miércoles se hará en Olivos o en la Casa Rosada, pero ese es el día señalado.