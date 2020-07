Causa Peajes: El PRO respaldó a Dietrich, Iguacel y Saravia Frías e ignoraron a Dujovne

El PRO publicó en sus redes sociales un mensaje en apoyo a los exfuncionarios de su partido que están procesados en la causa de los peajes por administración fraudulenta, pero omitieron nombrar al exministro de Economía, Nicolás Dujovne que, si bien no está procesado, fue citado a indagatoria. Además, cuestionaron al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, al afirmar que "es un juez muy cuestionado, que se retira en dos días". "Creemos en los valores de @Guillodietrich @JavierJiguacel y Bernardo Saravia Frías y en su firme lucha por la transparencia en la gestión pública y contra la corrupción todos estos años", expresaron. Luego agregaron que "el procesamiento que pesa sobre ellos es arbitrario y está teñido de intencionalidad política".

Con respecto al accionar de Canicoba Corral, dijeron que "dictó un procesamiento en tiempo récord y sin dejar ver las pruebas en las que se basa". Luego, agregaron que "buscan que el manto de sospecha que pesó sobre el gobierno anterior se extienda al gobierno del presidente Mauricio Macri. Pero no somos todos lo mismo. Estos ataques nos dan más fuerza para seguirlo demostrando, seguir defendiendo nuestros valores y seguir luchando por una Argentina justa, honesta y confiable", afirmaron.

Para Canicoba Corral los ex funcionarios, entre los que están el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el ex ministro de Economía: "actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo", y que lo hicieron "en beneficio de Mauricio Macri y su familia", quien en ese momento era el Presidente de la Nación.