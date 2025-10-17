Como parte de las acciones por el 28 de Septiembre, día Internacional de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, Socorristas en Red presentó “Malas prácticas: Experiencias sobre acceso a interrupciones de embarazo durante el primer año del gobierno de Javier Milei”. Porque es indudable que, desde ese momento, se habilitaron y profundizaron discursos en contra del derecho al aborto, se recortó la distribución de insumos y se vaciaron las políticas públicas para garantizar la IVE. Recordemos que la interrupción voluntaria del embarazo rige hasta la semana 14 inclusive del proceso de gestación (14 semanas y 6 días), y el carácter de voluntario significa que la persona que solicita acceder a un aborto no tiene que dar motivos sobre su decisión al personal de salud que interviene.

Cuidar la ley implica hacerla cumplir en todos sus términos, porque el acceso al derecho al aborto importa y la calidad de ese acceso también. En este contexto, Socorristas en Red brinda información y acompañamientos para sostener el acceso a abortos legales, seguros, gratuitos y cuidados. Los acompañamientos a las personas que se ponen en contacto para interrumpir un embarazo continúa con fuerza porque se registran dificultades en el acceso a la información, vulneraciones a la confidencialidad, objeciones de la práctica que obstaculizan el acceso, comentarios atemorizantes -especialmente durante las ecografías- e indicaciones sobre el uso de medicamentos que no siguen las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mayores niveles de crueldad

Una de las situaciones más recurrentes que las colectivas de SenRed advierten en el reconocimiento de malas prácticas tiene que ver con las ecografías. Es muy común que a la persona que decide abortar se le haga ver imágenes y escuchar sonidos durante la ecografía. Una situación que se profundizó desde diciembre de 2023. “Lo que hacen es mostrarles las imágenes, no les preguntan nada, les ponen la pantalla con todos los sonidos”, cuenta una socorrista. Esto ocurrió en muchas localidades de país, entre ellas Catriel y Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, y en el Hospital de Centenario, en Neuquén. En Catamarca, atienden de a dos o tres personas en la misma sala, y si alguien dice no querer ver ni escuchar sonidos, ve y escucha lo que pasa al lado. Una activista de una colectiva de San Luis señala: “Mil vueltas para la ecografía. Antes constaba en la orden que era para ILE o IVE y había algún tipo de cuidado. Hoy esa información no figura, y vemos el trato de ‘mamita’ y ‘felicitaciones’. Hay una violencia verbal muy directa”.

En el conurbano bonaerense, ante la falta de turnos para ecografías en espacios públicos de salud, muchas personas van a espacios privados. En los talleres socorristas, se conversa de antemano que es un derecho solicitar no escuchar sonidos ni ver imágenes durante el estudio, una estrategia que busca desnaturalizar prácticas médicas y generar nuevas resistencias. En el Hospital Balestrini de La Matanza, una mujer llegó con una orden que decía “control postaborto”. La ecografista en lugar de limitarse a realizar el estudio, le dijo: “Tu bebé es muy fuerte y sigue vivo”. Una frase que no solo contradice el derecho a recibir una atención respetuosa y libre de mensajes atemorizantes o desalentadores, sino que constituye un caso de violencia obstétrica.

“IVE, ¿qué es eso? No conozco esa sigla”

“No está más vigente”, “Acá no”, “No sé de qué me estás hablando” son respuestas que les han dado a personas que han solicitado abortos en algunos lugares y que desde SenRed no las habían escuchado antes del gobierno de Javier Milei. Sin dudas, el contexto de ataques discursivos a nivel gubernamental colabora en amplificar voces antiderechos, que son de extrema gravedad por negar la existencia de la ley 27.610, por desconocer el derecho a decidir e impedir el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. En Andalgalá, provincia de Catamarca, dicen que la ley no está en vigencia. Una acompañante cuenta: “Les dijeron que no tenían posibilidad de acceder al proceso de aborto porque la ley ya no era válida. Se empezó a escuchar el discurso de ilegalidad y las hacían volver a sus casas”.

Recordemos que la ley 27.610 establece un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento para acceder a la interrupción del embarazo. Sin embargo, las demoras para obtener una ecografía producen dilaciones en el acceso. En la maternidad de la ciudad de Catamarca les señalan una puerta cuyo horario de atención para el equipo IVE-ILE es únicamente por la mañana. Si por motivos laborales, trabajos de cuidado o alguna otra razón la persona concurre por la tarde, no consigue turno. Ahí también se escuchó decir: “Eso ya no se está haciendo por la baja natalidad que hay en el país”.

Otra activista relata que en Fiske Menuco (General Roca), provincia de Río Negro, había garantes en cada uno de los once centros de salud. Desde la asunción de Milei hubo un éxodo de profesionales al sistema privado, entre otras cosas, por las condiciones laborales y los bajos salarios. En el centro de salud de Barrio Nuevo, una enfermera advierte que la ley se va a terminar con esta nueva gestión, “que se apuren a abortar porque después no van a poder”.

No dejar de hablar de abortos

En su andar feminista, SenRed se enfrentan a estas malas prácticas y día a día refuerzan su activismo mediante talleres presenciales para conocer derechos y acceder a información confiable. También insisten con las denuncias, notas en los libros de quejas de las instituciones, identificar a quienes no realizan adecuadamente los procedimientos y en articular con profesionales de la salud que garantizan una práctica cuidada y respetuosa. Y siempre ponen el foco en informar y visibilizar la ley a través de campañas de comunicación. Porque la resistencia es no dejar de acompañar y seguir hablando de abortos.