Contanos de tu militancia, y cuáles son las razones por las que decidiste integrarte en la flotilla.

--Soy militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), desde los 18 años, un poco más de la mitad de mi vida, y desde la universidad, estuve abrazando la causa del pueblo palestino. Soy parte de su dirección, y en el último tiempo me tocó ser diputada de la ciudad, de hecho ahora soy electa dentro del Frente de Izquierda. Soy mamá de Emilia, que está acá (la niña de 9 años se cuelga de su madre, la abraza, y se va enredando en ella). Siempre estuve militando las causas justas, por decirlo de alguna forma. Fui parte de esa ola feminista enorme en nuestro país que cruzó fronteras. La militancia internacionalista es parte de lo que me define, y haber estado en esta misión estoy segura que me va a cambiar en el sentido de todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos compartido con otras compañeras y compañeros del resto del mundo, como así también lo que hemos padecido. Por suerte hemos tenido la contención y el acompañamiento de todos afuera, pensando que lo vivido no es nada relacionado a lo que sufre el pueblo palestino todos los días.

Ustedes han puesto el acento en que lo central es la causa palestina, pero me gustaría que comentes, porque el internacionalismo es fundamental para las luchas políticas, populares y revolucionarias, y porque la misión que asumieron era compleja ¿Cómo fue el proceso de toma de decisión tuyo, personal y también colectivo?

--En muchos países se conoció la flotilla ahora, esta última, al haber personas de esos países. Pero no fue la primera flotilla, así que ya fuimos conociendo desde antes esta iniciativa. Sí fue la más grande, histórica podemos decirle, por la cantidad de inscriptos. Yo fui, junto a otros compañeros de Argentina, una de las casi 30.000 personas que se anotaron para participar de esta flotilla. Tuve la posibilidad de contactarme con los organizadores, teniendo en cuenta que teníamos que hacer una preparación previa. No es que una dice “voy”, y se sube a un barco, pero fue bastante rápido hasta que lograron darme el ok. Como vos decís, fue una decisión colectiva, pero que tuvo un peso en lo individual, porque es poner el cuerpo. Sabíamos la misión, entonces no es solo desde lo colectivo, sino la decisión de cada uno de hacerla. Yo siempre decía que más allá de abrazar esta causa, tenía un sentimiento de qué más hacer, porque todo lo que estaba en nuestras manos fuimos haciendo, desde siempre, para denunciar el genocidio, para visibilizar lo que significa la causa del pueblo palestino, la lucha heroica desde hace décadas, que se logró visibilizar con mucha más fuerza en estos últimos meses, a raíz de la barbarie que está llevando adelante Israel pero es una causa de décadas. Me cuesta mucho compartir lo personal, pero bueno, mi hija tiene 9 años, y ver cómo matan niños y niñas inocentes es un montón. Eso también fue parte del por qué… -Celeste se conmueve pero continúa el relato-. Acá Emilia me está dando la mano, es una genia del mundo mundial.

Este momento me hace pensar en la herencia de la historia nuestra, de las madres… no solo de las emblemáticas Madres de la Plaza de Mayo, sino de todas esas madres que tuvieron que pasar de ver la maternidad como un hecho solamente individual y casi como propiedad privada, el hijo, la hija, para pensarla en términos colectivos. Esto que decís con emoción, y que también es emocionante pensar, sintiendo desde tu hija lo que sucede con todos los pibes, pibas que en Palestina están viviendo, doliendo y sufriendo el genocidio, la orfandad, el hambre. Es algo tan brutal pensar un niño o niña con hambre.

--También es cierto que una de las cosas que tuve en cuenta para tomar la decisión, es saber que iba a estar súper acompañada, no solamente por la familia directa, sino por la cantidad de compañeras y compañeros que se la bancaron todos estos 40 días, 40 o más, no lo sé.

Ahora se está iniciando un alto al fuego, negociaciones de paz ¿cómo estás evaluando la situación?

--Creo que hay continuidad de un plan desde el surgimiento y la creación del Estado de Israel en el ´48, que desde octubre del 2023 se profundizó. Desde ese momento hay una política de limpieza étnica. El derecho al retorno es uno de los grandes reclamos y de las banderas del pueblo palestino, porque hay una ocupación que ha expulsado a millones de sus propias tierras. Cuando hablamos de genocidio, cuando hablamos de la tierra sin gente para un pueblo sin tierra, en estos dos años la barbarie del sionismo logró que mucha, mucha más gente entienda lo que estuvo padeciendo y padece el pueblo palestino. Creo que el objetivo de ellos, y lo llaman así, es la “solución final”, esa limpieza étnica. Ya no es solamente la cárcel a cielo abierto, no es el apartheid, el control militar, sino la expulsión total, el exterminio. Al sentirse acorralado el criminal de guerra Netanyahu ha seguido adelante, con la complicidad de los estados que han bancado este genocidio, empezando por el imperialismo yanqui, pero han sido casi todos.

"Son muchas las mujeres palestinas que se han tenido que hacer cargo de toda una familia, las madres que han perdido a hijas e hijos y siguen ahí. Creo que el mayor mensaje que podemos darles es que no están solas", dice Fierro a Las12.





Repetiste varias veces la interpelación al gobierno argentino por la posición en relación a Palestina, a Israel, a Estados Unidos.

--Me voy a tomar unas palabras que usan nuestras compañeras y compañeros judíos que abrazan la causa del pueblo palestino, que dicen “no en nuestro nombre”. Hoy más que nunca tenemos que decir “no en nuestro nombre”, porque ellos son hoy el gobierno, pero no pueden decir que es todo nuestro pueblo quien banca ese genocidio. Somos un montón quienes lo denunciamos, así como denunciamos el terrorismo de estado en nuestro país, denunciamos el genocidio de los pueblos originarios. Tenemos que unir la lucha para derrotar a este gobierno, para seguir construyendo una alternativa de nuestros pueblos, de las y de los trabajadores, para no tener que ni volver al pasado ni bancarnos a un negacionista pro genocidio como Milei.

En algunos sectores progresistas, incluso feministas, no fue unánime el apoyo y la solidaridad activos frente al genocidio. Cuesta mucho pensar que desde los feminismos o desde sectores que se dicen populares, no tengamos una actitud unánime en la condena al genocidio y en buscar todos los caminos, la flotilla era una, pero cuántos más podemos inventar, para que se detenga este crimen masivo.

--Nosotros lo vivimos en el país. La teoría de los dos demonios siempre va dando vuelta por ahí, y la causa del pueblo palestino tiene mucho de eso. Lo primero me parece que es entender, que son “los” feminismos y en ese “los feminismos” también hay una cuestión de clase, de historicidad. Parece que pelear por la vida, por los derechos de las mujeres, en algunos casos está bien y en otros es más dudoso. Nosotros lo entendemos así, la causa palestina es la causa de la humanidad o tiene que ser la causa de la humanidad. Muchos nos acusan a las feministas o nos amenazan diciéndonos: “andá a Palestina y vas a ver lo que te sucede”. Es parte de un debate más complejo y más integral, porque nosotras también estamos en contra de los estados que no son laicos, de los estados teocráticos, de los regímenes autoritarios, antidemocráticos. Pero eso no nos quita la fuerza de denunciar un genocidio, y a la vez decir que queremos una Palestina laica, libre, del río al mar, no racista, y en mi caso voy a seguir peleando por la Palestina socialista. Lo charlábamos con compañeras en mi barco -me tocó estar con muchas compañeras de distintos países y algunas de ellas que han abrazado la lucha del movimiento de mujeres y disidencias con muchísima fuerza-. Lo que decíamos era que las opresiones de este sistema capitalista, patriarcal, se las vive en todos lados. Entonces la pelea es integral contra este sistema. Lo que está haciendo Israel en Palestina con el imperialismo, si no lo frenamos, es a lo que nos quieren llevar, que es a una barbarie, a una mayor explotación, a una mayor opresión. Por eso la causa palestina tiene que ser la causa de la humanidad.

Cuando veía las imágenes de la cárcel de máxima inseguridad en la que estuvieron, pensando en el sistema penitenciario hoy en Israel, que además lo están exportando para nuestros países, me interesaba que pudieras hacer una reflexión sobre cómo funciona ese modelo represivo.

--Las condiciones a las que estuvimos expuestas, en muchos casos de violencia psicológica, porque hubo violencia física por supuesto, pero esto de intentar todo el tiempo amedrentarnos, ya desde antes de que detengan la misión y nos detengan a nosotros, el planteo de “los vamos a tratar como terroristas”, los drones atacando los barcos, culminó con el período donde estuvimos incomunicados, donde no había ningún tipo de derecho garantizado. Nuestra mayor protección fue la presión internacional, creo que eso es importante decirlo, saber que más allá de los estados cómplices con el sionismo, había pueblos enteros movilizados para denunciar al genocidio, para exigir nuestra libertad, para exigir el cese al fuego. Lo que vivimos nosotros es una ínfima parte de lo que le pasa a esos niños que cuando tienen 15 años se pasan una vida entera secuestrados. En algunos casos son secuestrados y en otros son prisioneros, y son secuestrados por ese estado genocida, niñas, niños, mujeres, adultos. No se compara a lo que vivimos nosotros, la verdad.

¿Cómo te llevaste con el mar?

--Muy bien, increíblemente. No me descompuse nunca, o muy poquito. Mirá que tuvimos el primer día de mucha tormenta, y yo de mar o navegación cero. Fue como todo un acontecimiento. Me encanta el mar, pero desde la costa, fue una experiencia muy hermosa en ese sentido. Aparte, el Mediterráneo, tiene el inicio de las historias. Me parece que es muy impresionante todo lo que pasó por ahí también.

Sobre la detención y violencias con lxs miembrxs de la flotilla: "Nuestra mayor protección fue la presión internacional, más allá de los estados cómplices con el sionismo, había pueblos enteros movilizados para exigir nuestra libertad".





¿Qué lugar tuvo el canto, el arte, la sonrisa, la alegría dentro de una estación tan dolorosa y tan dura?

--Un lugar central, porque había momentos, algún día en la semana que daba la situación. En mi barco éramos veintidós, teníamos tres horarios de comida, había grupos que nos encargábamos de la comida, otros de la limpieza. En algunos de esos espacios, después de una comida, había una compañera con una guitarra, otra había llevado un ukelele, entonces se daba ese momento de canto. Compañeras de México hicieron una comida por el día de la independencia, se fueron compartiendo también las historias de sus propios pueblos. Por suerte la convivencia fue muy bien, por supuesto con debates, teníamos reuniones todos los días, preparándonos para lo que podía suceder. En mi barco éramos muchos de habla hispana, entonces había una traducción al inglés casi simultánea. Recién me estaba mensajeando con el más jovencito de nuestro barco, Ogui, que es serbio, artista, y terminó casi siendo el segundo de máquinas con otro compañero, un escocés más grande que no sabía nadar y estaba ahí en esta misión, navegando en el Mediterráneo, con compañeras artistas, feministas de Ecuador. La experiencia fue muy, muy buena.

Si vos pudieras hablar con mujeres palestinas, que cargan no solo lo que significan las consecuencias de una guerra, sino la vida cotidiana, una familia, las tareas de cuidado, en medio de la desolación ¿qué les dirías?

--Bueno, creo que más que decir, tenemos que aprender de esa resistencia y de esa lucha. Son muchas las mujeres que se han tenido que hacer cargo de toda una familia, las madres que han perdido a hijas e hijos y siguen ahí. Creo que el mayor mensaje que podemos darles es que no están solas, que hay un mundo entero intentando abrazarlas, intentando estar presentes. Creo que es mucho lo que tenemos que aprender de ellas, de su historia, de su resistencia. A mí me tocó estar en una de las habitaciones con una palestina francesa, que nació en un campo de refugiados, y con 10 años se tuvo que ir, lograron irse de ese campo de refugiados, y era parte de la flotilla. Cuando llegaban las aceitunas nos decía: estas aceitunas son de mi tierra. El mensaje es que no están solas.

Y a las compañeras feministas de Abya Yala, a los movimientos populares, ¿qué propondrías como reflexión, como análisis, como propuestas?

--Que tenemos que abrazar esta causa que es causa de la humanidad. Cuando peleamos por los derechos humanos, en general siempre decimos los derechos humanos de ayer y de hoy. Creo que hay que agregarle los derechos humanos de acá y de todo el mundo. Abrazar esta causa tiene que ser de todas las compañeras y de todos los compañeros, de todos nuestros pueblos. Es el mayor compromiso en nuestra militancia, y poder transmitirlo para que cada vez seamos más. Lo importante a reivindicar es la heroica lucha de ese pueblo. Siempre en las movilizaciones cantamos y decimos que Palestina existe porque resiste, y es así. Tiene esa fuerza increíble.