El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despidió a más de 30 trabajadores de la salud en Costa Salguero

Al menos 30 trabajadores de la salud fueron despedidos la semana pasada por el gobierno de la Ciudad. Se trata de médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos y estudiantes de esas áreas que desarrollaban tareas como "promotores de salud" en el centro de atención del Covid en Costa Salguero.

Las autoridades les comunicaron que dejaban de prestar servicio por falta de pacientes en el predio que funciona como centro de aislamiento para personas con cuadros leves de coronavirus. Ocurre en medio del crecimiento de contagios, muertos y camas ocupadas en la zona metropolitana.

“El 7 de julio me llegó una llamada de whatsapp informándome que no me tenía que presentar más a mi puesto de trabajo porque el gobierno porteño había realizado una reducción de personal”, explicó Marlene Vargas, una de las despedidas.



Si bien los trabajadores se encontraban en relación de dependencia, como no transcurrieron tres meses del inicio del contrato con la empresa tercerizada Solutions Group S.A., no cobrarán la (doble) indemnización.



“Los despidos nos generaron sorpresa porque estamos atravesando un pico alto de la pandemia”, indica Sergio Castillo, psicólogo echado.



Prometido como un espacio con 789 camas, por estas horas sólo dos de los cinco pabellones preparados se encuentran ocupados, con tan solo 110 personas aisladas. En cada uno trabajan alrededor de 12 profesionales por turno: dos médicos, dos psicólogos, enfermeros y asistentes sociales.

"Nosotros estamos muy disconformes con el gobierno de la Ciudad. Siempre desempeñamos nuestra tarea de manera adecuada, acompañando a los pacientes de la mejor manera", dijo Vargas.

Lejos de responder a un criterio sanitario, la decisión de limitar los traslados al centro de exposiciones estaría vinculada al video viral de los incidentes por el robo de un celular. "Teníamos prohibido cualquier contacto con la prensa y entrar a trabajar con nuestros teléfonos", agregó Gastón, promotor médico despedido.

"Estamos reclamando la falta de personal en todos los paradores asistenciales. La gente en situación de calle no está aislada. Faltan médicos, enfermeros, psicólogos sociales", señaló la legisladora del Frente de Todos Lorena Pokoik, presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social.

Como los profesionales no pertenecían a la órbita del ministerio de Salud sino al de Desarrollo Económico, ese encuadre dificultaría su reubicación en la atención de la pandemia en hospitales u otros espacios requeridos por la pandemia.



"No tuvieron ningún problema en echarnos: a tres compañeros que hicieron reclamos les pidieron que no vinieran más. A una colega la despidieron por pedir un franco adicional por mail", reveló Gastón.

Los despedidos se encuentran en contacto con el sindicato de Sanidad para intentar encauzar el reclamo. Mientras, los profesionales que siguen trabajando en Costa Salguero están temerosos de correr la misma suerte y terminar en la calle a pesar de ser esenciales para combatir la pandemia.