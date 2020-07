Avanza la ampliación de moratoria 

El proyecto de ley que amplía la moratoria impositiva será tratado el viernes próximo por la Cámara de Diputados, luego de que este martes la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda.El proyecto enviado por el Ejecutivo obtuvo 27 firmas a favor, en tanto que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría con el apoyo de 22 legisladores.

El debate sobre el proyecto de ampliación del Presupuesto 2020 quedó postergado para una nueva sesión de la comisión este miércoles, a propuesta del Frente de Todos. Este martes, luego de agotar el debate y tras la votación de los dictámenes sobre el proyecto de moratoria, la comisión de presupuesto y hacienda recibió al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y otros funcionarios del área a su cargo, para explayarse y responder preguntas respecto de la propuesta de ampliación del cálculo de gastos y recursos de la Administración Nacional.

La intención del oficialismo es poder sacar dictamen de comisión para la ampliación del presupuesto este miércoles, de modo que también pueda debatirse en el recinto (reunido por teleconferencia) el viernes próximo, junto al proyecto de moratoria.

Esta última iniciativa, presentada por el Poder , amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia a la totalidad de las personas jurídicas y humanas.



Permitirá incluir las deudas en materia impositiva, previsional y aduanera vencidas hasta el 30 de junio de este año. La fecha tope de adhesión está fijada en el 31 de octubre de 2020.



Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En cambio, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social. La adhesión supone la condonación parcial de intereses y total de multas.



Carlos Heller, titular de la comisión de presupuesto y hacienda, anticipó que el oficialismo aceptó incorporar al dictamen de mayoría una serie de cambios propuestos por diferentes bloques, aunque de todos modos amplió en 24 horas el plazo para la elaboración de dictámenes de minoría por parte de la oposición.



En el dictamen de mayoría se incluyeron, entre otras cuestiones, premios al contribuyente cumplidor en monotributo y ganancias, propuesto por diputados de la oposición, que consistirá en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas para cada categoría.



Asimismo, se decidió excluir de los beneficios a los bancos y a las telefónicas y a quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30 por ciento dentro de los 60 días, a la vez que se establece un descuento del 15 por ciento para quienes paguen al contado.



En cambio, el oficialismo rechazó la propuesta de Juntos por el Cambio para que se excluya de manera específica a la firma Oil Combustibles en el articulado de la iniciativa, bajo el argumento de se trata de una empresa quebrada sin actividad. "Tratar de la misma forma a una pyme sacrificada y, al mismo tiempo, rescatar de la quiebra a quien ha hecho fraude y todavía no lo ha devuelto, es una vergüenza para este Congreso", enfatizó el diputado de Cambiemos Luciano Laspina, quien lamentó que el oficialismo no haya aceptado modificar ese artículo, al sostener que "representa una enorme injusticia al principio de legalidad".



Heller le respondió que le "gustaría algún día poder discutir algunas cosas que ha dicho", al recordarle que "cuando siendo yo diputado y se trató el blanqueo, y usted era presidente de esta comisión, sentí una enorme indignación cuando vi que se permitía el blanqueo a gente que había cometido delitos, que había dejado de tributar y había estafado al Estado".