"Milei terminó aliándose con aquellos a quienes insultó, despreciando a los que lo acompañamos con lealtad desde el primer día. Traicionó a quienes creyeron en él, a quienes lo votaron con la esperanza de un verdadero cambio. Esa no es la conducta de un líder que honra la palabra, sino la de un político más, atrapado en el cinismo y en los arreglos de la vieja política que prometió destruir". La afirmación del diputado nacional por San Luis Carlos D’Alessandro, que entró al Congreso en la boleta de La Libertad Avanza y hoy conforma el bloque "Coherencia", revela todo un estado de cosas dentro del partido oficialista, los "echados", los "espantados", la "oposición muy amigable" y sus adyacencias, tras el escándalo de los audios de Spagnuolo y el que encabezó el gobierno ayer, intentando impedir el trabajo periodístico y censurar la difusión de nuevos audios.

"Cuando Javier Milei llegó al poder, lo hizo proclamando que venía a terminar con la casta política, la corrupción y los privilegios. Se presentó como un outsider, alguien dispuesto a romper con todo lo viejo y corrupto. Lo acompañaban Ramiro Marra, Diana Mondino, Ocampo, Rodríguez, Casiele, Zago, entre tantos otros. En campaña se enfrentó a Patricia Bullrich y a José Luis Espert, a quienes no dudó en tratar con desprecio, recibiendo de ellos críticas durísimas. Espert incluso lo llamó 'casta y traidor' .Hoy, con los hechos a la vista, ¿quién tenía razón?", razona el legislador.

Así justifica la conformación del nuevo bloque, al que llamó "Coherencia" "porque la libertad sin coherencia se transforma en oportunismo", explica. "Este bloque no es contra nadie, es a favor de la gente que creyó en un proyecto distinto, que no votó para seguir viendo a los mismos privilegios de siempre, que no aceptará que las banderas de la libertad sean usadas como una máscara para encubrir la misma política de acuerdos espurios.Milei nos pidió confianza, y se la dimos. Pero él eligió traicionar esa confianza. Nosotros, en cambio, elegimos mantener la coherencia".

D’Alessandro fue de los primeros en salir a denunciar que en el Gobierno “todo el mundo finge demencia” ante las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sostuvo que los audios difundidos por los medios de comunicación “son muy reveladores”. “A mí me había llegado una versión hace 6 o 7 meses atrás, porque yo me quejaba de lo mal que hacían las cosas los Menem, y otro diputado me contó que (Diego) Spagnuolo le había llevado pruebas contra los Menem al Presidente del desastre que hacían en la ANDIS, y después cuando escuchás los audios, atás cabos”, señaló.



