Marcelo Barovero: "A veces me 'incomoda' el lugar donde me ponen los hinchas de River"

Marcelo Barovero, reconocido exarquero de River con presente en Burgos, se refirió en Arqueros, Ilusionistas y Goleadores a la imagen que dejó en el club de Núñez: “Me 'incomoda' a veces el lugar donde me ponen los hinchas. Es un club de 120 años y que me tengan ahí, junto a sus máximos ídolos, es raro". Por otra parte, Trapito manifestó su desilusión por no haber vestido la camiseta de la Selección Argentina y sostuvo: "Podría haber estado en la Selección, por lo menos entre los tres convocados".