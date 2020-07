Finalistas del Booker Prize 2020

Una lista de novelas despliega la promesa de volver visibles aquellos libros que por la pandemia de coronavirus quedaron eclipsados bajo la sombra del avance de la enfermedad en el mundo. El premio Booker, el más prestigioso galardón literario en lengua inglesa creado en 1969, apuesta una vez más por la escritora británica Hilary Mantel con The Mirror & The Light (El espejo y la luz), el cierre de su trilogía histórica sobre Thomas Cromwell, ministro del Rey de Inglaterra Enrique VIII. En la longlist o lista larga de trece finalistas se destacan nueve escritoras y ocho primeras novelas. Mantel podría ganar por tercera vez el Booker, como lo hizo previamente con En la corte del lobo (2009) y Una reina en el estrado (2012), ambas publicadas por Destino, que fueron adaptas al formato televisivo por la BBC, como Wolf Hall. La estadounidense Anne Tyler compite con Redhead by the Side of the Road (Pelirroja a un lado del camino), historia que transcurre en la ciudad de Baltimore, como sucede con gran parte de su obra.



La escritora y cineasta de Zimbabue Tsitsi Dangarembga, una de las referentes más importantes del feminismo en el continente africano, figura en la lista con This Mournable Body (Este cuerpo lamentable). Las seis mujeres restantes son la estadounidense Diane Cook con The New Wilderness (El nuevo desierto); la estadounidense Avni Doshi por Burnt Sugar (Azúcar quemada); Maaza Mengiste, nacida en Etiopía y residente en Nueva York, con The Shadow King (El rey sombra); la actriz y narradora británica Sophie Ward por Love and Other Thought Experiments (Amor y otros experimentos de pensamiento); la autora china que vive en San Francisco C Pam Zhang con How Much These Hills is Gold (¿Cuánto de estas colinas es oro?); y la estadounidense Kiley Reid por Such a Fun Age (Una edad tan divertida), sobre dos personas blancas que compiten por la atención de una mujer negra para poder remarcar sus ideas progresistas.

La lista larga del Booker -una selección realizada sobre 162 novelas publicadas en el Reino Unido e Irlanda- la completa el irlandés Colum MacCann con Apeirogon, una “novela híbrida” inspirada en la amistad en la vida real entre un palestino, Bassam Aramin, y un israelí, Rami Elhanan: un israelí contra la ocupación; un palestino que estudia el Holocausto. Los dos perdieron a sus hijas. La hija de Bassam, Abir, recibió un disparo en la cabeza afuera de su escuela en Cisjordania y la hija de Rami, Smadar, fue víctima en un atentado suicida. MacCann es conocido por los lectores en español porque se han publicado varios de sus libros, como Trece formas de mirar y 50 consejos para ser escritor, entre otros. Finalmente están las primeras novelas del británico Gabriel Krauze con Who They Was (Quiénes eran), del escocés Douglas Stuart por Shuggie Bain y el estadounidense Brandon Taylor con Real Life (Vida Real).

La escritora y editora Margaret Busby, presidenta del jurado de esta edición, afirmó que cada uno de los títulos en la lista de este año era “merecedor de un amplio público”. “Se incluyen novelas llevadas por la historia con personajes memorables que cobran vida y se les da visibilidad, novelas que representan un momento de cambio cultural o las presiones que enfrenta un individuo en la sociedad anterior y posterior a la distopía”, precisó Busby. “Algunos de los libros se centran en las relaciones interpersonales que son complejas, matizadas, cargadas emocionalmente. Hay voces de minorías a menudo desconocidas, historias que son frescas, audaces y absorbentes”, agregó la presidenta del jurado y destacó que la mejor ficción permite al lector relacionarse con la vida de otras personas, “compartir experiencias que no podríamos haber imaginado”.

El Premio Booker lo han ganado en anteriores ediciones Salman Rushdie, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro y Julian Barnes, entre otros. El 15 de septiembre se anunciarán los nombres de los seis finalistas. “En este año de cambios sísmicos, la visibilidad de los nuevos libros publicados en el Reino Unido fue extremadamente débil", planteó Gaby Wood, directora literaria de la Fundación Booker Prize. "Es particularmente reconfortante saber que algunos autores que empezaron su carrera en medio de la COVID-19 tienen la oportunidad de llegar a los lectores que merecen”.