La deuda en tiempo de definición

La fecha para cerrar la reestructuración de la deuda se encuentra cada vez más cerca. En la última enmienda enviada a la SEC el Gobierno dio plazo a los bonistas hasta el 4 de agosto para decidirse a ingresar a la propuesta de canje.

Este jueves se vence el plazo de gracia para pagar el Discount en dólares por una cifra superior a los 360 millones de dólares. El martes ya se habían dejado de abonar casi 100 millones de dólares del bono Centenario.

El equipo económico ya dejó en claro que no volverá de hacer desembolsos de deuda en moneda extranjera que no sean resultado de la negociación con los fondos. Entre los inversores no había expectativas de cobrar estos vencimientos.

En el mercado se mantiene el optimismo sobre la renegociación pero ven probable que vuelva a ocurrir una nueva extensión de los plazos. Esta semana se jugó un nuevo partido de ajedrez entre el Gobierno y los inversores, según las palabras que usan en el Palacio de Hacienda.

El sábado pasado el equipo económico habían difundido un comunicado para asegurar que su oferta era la máxima posible sin perder la sustentabilidad financiera. El lunes por la noche llegó la respuesta de los fondos liderados por BlackRock.

En una carta dirigida al Gobierno plantearon que su contrapropuesta era adecuada (tiene 3 puntos de diferencia en el valor de recupero respecto de la oficial y pide algunos cambios legales en la letra chica de los contratos).

Para presionar al Palacio de Hacienda aseguraron que juntaron a otro grupo de bonistas con los que alcanzan una participación mayor al 50 por ciento de la deuda. Dijeron que están dispuestos a un acuerdo pero quieren modificaciones en la última enmienda.

En el Ministerio de Economía ratificaron la misma posición de las últimas semanas: “La Argentina hizo el máximo esfuerzo posible. Ofrecer más sería mentirle a los inversores”. La consigna también fue pronunciada en varias ocasiones por el presidente Alberto Fernández.

Entre los funcionarios no termina de quedar claro qué buscan los fondos agresivos poniendo palos a la rueda por tres puntos de diferencia de valor de recupero y por un detalle contractual en el que matemáticamente las posibilidades de generar problemas son escasas.

La explicación más racional es que los fondos de inversión no pueden mostrarse débiles ante una renegociación de deuda por 66 mil millones de dólares como la de la Argentina.

Esto se debe a que en los próximos años esperan gran cantidad de renegociaciones y canjes con países emergentes que están fuertemente lesionados por la crisis sanitaria.

Cotización del dólar

En lo que refiere al mercado cambiario, este miércoles se registró una leva baja del contado con liquidación. La cotización se ubicó en 118,26 pesos y marcó una merma de 0,2 por ciento. En contraste, el mep se ubicó en 116,72 pesos y anotó un alza de 0,7 por ciento. El dólar paralelo se ubicó en 135 pesos sin cambios respecto de la jornada previa.

También se destacó una disminución del tipo de cambio oficial. El dólar minorista cerró en 76,08 pesos y marcó un retroceso de 2 centavos. El mayorista por su parte se ubicó en 72,20 pesos, con una suba de 6 centavos.

En cuanto a las acciones, la bolsa porteña marcó un retroceso del 0,1 por ciento. Se destacaron las bajas del 2,5 por ciento de Central Puerto y de 2,1 por ciento de Edenor. Entre los bonos en moneda extranjera subieron los títulos de corto plazo como el Bonar 2020 (se registró una suba de 1,2 por ciento en la jornada).