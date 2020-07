Coronavirus: "Debe seguir la estrategia común en el AMBA"

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, destacó la necesidad de "seguir trabajando en una estrategia común en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" para evitar el avance de los contagios de coronavirus.

En declaraciones a radio Provincia, el jefe comunal respaldó las decisiones adoptadas por los gobiernos provincial y nacional para afrontar la pandemia y dijo que no desea ver en la Argentina “la foto de países importantes donde no alcanzan los respiradores”. Destacó luego la importancia del trabajo "entre el Estado y los vecinos" en la coyuntura actual y expresó que “lo importante es la responsabilidad de todos”.



“Hay que seguir trabajando en una estrategia común en el AMBA donde hay 25 distritos con casi 10 millones de habitantes y la ciudad de Buenos Aires”, evaluó y señaló además que “acá hoy no hay veredas, no hay límites que nos separen porque este virus se contagia muy rápido”. Sostuvo que “Hurlingham no está separado de Ituzaingó, ni de otros distritos", y detalló que en el distrito que gobierna hay 14 muertes por Covid-19.



"Estoy convencido que el camino que escogió nuestro país fue el correcto, más allá de lamentar 3000 muertos”, dijo y añadió que “es importante hacer controles en el transporte público de pasajeros para sostener las medidas de prevención”. Zabaleta enfatizó que se debe “tener mucho cuidado y compartir la responsabilidad porque si esto se complica a mí no me va a temblar la mano para dar marcha atrás, no quiero ver la foto de países importantes donde no alcanzan los respiradores”.