El respaldo del Frente de Todos al proyecto de reforma: "Es el primer paso para transformar el Poder Judicial"

Después de que Alberto Fernández oficializara la presentación del proyecto de reforma judicial, legisladores y figuras cercanas al oficialismo salieron a respaldar la iniciativa. Los y las referentes del Frente de Todos destacaron la importancia de descentralizar el Poder Judicial, fortalecer la Justicia Federal y "transparentar" Comodoro Py.

El senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el proyecto de reforma judicial es "una necesidad que se viene planteando hace mucho tiempo para terminar con esa cloaca de la democracia que es la relación promiscua entre el Poder Ejecutivo, los servicios de inteligencia y sectores del Poder Judicial".



Respondiendo a las acusaciones realizadas en algunos sectores de la oposición, que denunciaron que el proyecto presentado tiene como objetivo "garantizar la impunidad" de figuras del kirchnerismo imputadas en causas judiciales, en particular de la vicepresidenta Cristina Fernández, el ex titular de la AFI declaró que aquello era una "falacia" y que "todas las causas van a seguir en manos de los mismos jueces". "Las causas contra Cristina se están cayendo solas porque no hay motivos para que se lleven adelante, no por una reforma judicial", afirmó a PáginaI12.

"No hay Estado social sin Estado de derecho, y para que haya Estado de derecho tiene que haber transparencia. El Poder Judicial en los últimos años se fue concentrando y fue funcional al poder real de la Argentina, favoreciendo a los intereses más concentrados. Y eso se tenía que terminar", aseguró el diputado porteño Leandro Santoro, en diálogo con PáginaI12. "La política argentina sabe que en Comodoro Py hay un criptopoder. Todo lo que vaya a darle cierta transparencia y luz a esos sótanos de la democracia contribuye mucho a la independencia de los poderes de la República", dijo.

"El proyecto es un excelente punto de partida, es el primer paso dentro de un proceso de reformas que va a ser largo y difícil porque no es sencillo transformar el Poder Judicial", declaró el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien destacó el impacto que tendría el traspaso de los juzgados federales, que hoy están a cargo del Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires. "Es un gran comienzo, pero no resuelve todo, aún falta modificar leyes, prácticas de trabajo, una cultura judicial y poner en práctica el código acusatorio", advirtió, en diálogo con el diario.

"La convocatoria del Presidente es amplia. Hay que dar el debate. Salir de las chicanas y de la especulación electoralista. La crisis y colapso de la Justicia Federal en nuestras provincias nos demanda responsabilidad, dialogar y encontrar consensos para encontrar soluciones", sostuvo el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo, quien también destacó que el proyecto "nos permitirá visibilizar la complicada situación que enfrenta el fuero federal en las provincias".

Por otro lado, al finalizar la presentación del proyecto de reforma judicial, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, afirmó que era "una pena" que referentes de Juntos por el Cambio "no hubiesen acompañado". En esta misma línea, Tailhade adelantó: "Cambiemos no va a votarnos, no nos va a dar quórum y nos va a boicotear la discusión parlamentaria con las excusas más variadas".