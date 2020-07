Coronavirus y educación: La escuela presente, el teléfono como herramienta y los problemas de conexión

El 95 por ciento de los hogares de estudiantes recibió propuestas pedagógicas de la escuela durante todo el período de aislamiento social obligatorio y preventivo, según los datos preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que presentó este jueves el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta a sus pares de las 24 jurisdicciones. La herramienta de comunicación más utilizada fue el teléfono celular y el principal problema, el acceso a la conectividad: menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet con buena calidad en la señal.

El relevamiento se realizó entre docentes, directivos y familias de alumnos con el objetivo de conocer cuánto se sostuvo la educación a distancia y en qué medida la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia profundizó la brecha de desigualdad en el acceso a la educación.

Otro de los datos destacados del estudio es que 3 de cada 4 directivos señalaron que la escuela mantuvo contacto con las y los estudiantes más de una vez por semana y 9 de cada 10 tuvieron contacto al menos una vez por semana.

Los resultados preliminares presentados surgen de una primera muestra representativa de 5387 directivos de todo el país y encuestas telefónicas a 2658 hogares con niñas, niños y adolescentes en edad de asistir a la educación obligatoria. Los datos finales de la encuesta serán publicados en octubre y serán empleados como un insumo para diseñar políticas públicas y definir una hoja de ruta para los próximos meses.

La encuesta precisó que el teléfono celular fue la vía de comunicación más utilizada para los intercambios entre docentes, estudiantes y familias, en todos los niveles de enseñanza, territorios y sectores sociales.



Las y los estudiantes dedicaron 10 horas semanales en promedio a las actividades escolares. Asimismo 6 de cada 10 estudiantes recibieron tareas diariamente y devoluciones docentes o recibieron tareas 2 o 3 veces por semana y devoluciones docentes.



El informe de la encuesta de hogares también destaca que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la señal, 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27 por ciento accede solo por celular y 3 por ciento no tiene internet de ningún tipo. El 53 por ciento no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Además, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

“Para nosotros la evaluación de las políticas públicas es un elemento innegociable. Tan importante como evaluar es qué hacemos con esos resultados, no pretendemos que la evaluación sea una herramienta estadística, sino que pretendemos que sea un instrumento que nos permita corregir o profundizar aquellas políticas que tenemos que desplegar con mayor convicción a partir de los distintos momentos que transita nuestro sistema educativo", planteó el ministro Trotta, que estuvo acompañado por la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker, y la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana.



Aprobada por el Consejo Federal de Educación, la evaluación es un relevamiento integral en el que, además de la encuesta a equipos directivos y hogares, se incluye una encuesta a 25 mil docentes que está desarrollándose y otras cuatro líneas simultáneas y complementarias, en las que se evalúan y relevan distintas dimensiones como las respuestas de los sistemas internacional, nacional y jurisdiccional sobre la educación durante el aislamiento obligatorio.



Según los datos que ha ido reuniendo el ministerio, todas las escuelas llevaron adelante propuestas de continuidad pedagógica y el 95 por ciento de los hogares recibió propuestas educativas durante la cuarentena.

Los recursos para la enseñanza más utilizados por las escuelas fueron: clases especialmente grabadas en audio o video (74 por ciento), actividades o cuadernos preparados por la/el docente para imprimir o copiar y resolver (71) y cuadernos de la serie Seguimos Educando elaborados por el Ministerio de Educación o materiales o cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción correspondiente (65).