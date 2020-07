Repudian a Bolsonaro por burlarse de la democracia corinthiana 

Los hinchas de Corinthians estallaron en los medios y en las redes sociales contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y contra el ex futbolista Marcelinho Carioca, por un video en el que mandatario y el jugador se burlaron de la "democracia corinthiana", un movimiento que hizo famoso al club en la época en la que brillaban jugadores como Sócrates y Casagrande. Hasta el propio club se desligó de la publicación y aseguró que se trató de una movida personal del ex mediocampista ofensivo.

"Acá estoy con nuestro presidente, Jair Messias Bolsonaro, con la camiseta de Corinthians. Esto es la verdadera democracia", dice Marcelinho en el video que desató la bronca de los hinchas corinthianos. El ex futbolista es candidato a concejal en San Pablo por la extrema derecha para las elecciones de noviembre.





"El Coletivo Democracia Corinthiana rechaza una foto de Marcelinho Carioca, donde aparece sonriendo con el fascista y palmeirense Jair Bolsonaro, responsable de nuestro desempleo, ¡y de unas 40 mil muertes entre los más de 80 mil fallecimientos por Covid!", publicó en Twitter el colectivo de Corinthians, que homenajea al movimiento que lideró Sócrates en los 80, cuando todas las decisiones importantes del club, como las contrataciones, las reglas para las concentraciones y la libertad para expresar opiniones eran decididas a través del voto igualitario de sus miembros, en momentos en los que gobernaba la dictadura. La publicación está ilustrada con un dibujo en el que el mítico ex volante brasileño lleva de las orejas a Marcelinho y a Bolsonaro y les dice que se saquen esa camiseta, porque no merecen lucirlas.







El propio club también emitió un comunicado en el que se desligó de la acción de Marcelinho y recordó los preceptos que se manejan en la institución: "Corinthians se mantiene fiel a sus tradiciones, respeta todas las corrientes políticas y es coherente con los orígenes del club de todos los brasileños".









Walter Casagrande, otro ex jugador del jugador del club e integrante de la histórica democracia corinthiana, cruzó a Marcelinho, a través de un video con una camiseta del equipo en el que le explicó que en 1979 los hinchas de Corinthians pidieron por una amnistía contra los presos y los exiliados políticos. "Ningún ex jugador tiene derecho a representar al club para hacer política", remarcó el ex internacional brasileño, que ahora se desempeña como comentarista deportivo.



Sin mencionar ni a Marcelinho, que brilló en Corinthians entre 1994 y 1997 y después de jugar en Valencia entre 1998 y 2001, ni a Bolsonaro, Gaviões da Fiel, el grupo de hinchas más representativo del conjunto paulista, también fijó su posición en el tema. "Nadie mejor que nosotros para hablar de ti. Nadie mejor que nosotros para exaltarte sin olvidarte. Nadie mejor que nosotros para alabarte. Corinthians, tu eres mi mundo. Nadie mejor que nosotros paara liberar nuestra voz. Soy gavião (gavilán) y mi grito es feroz", publicó el grupo en Twitter, junto a una foto de espaldas de Sócrates junto a sus compañeros saludando a la hinchada.





La hinchada corinthiana se presentó desde un primer momento como opositora a Bolsonaro, e incluso cuestionó su candidatura antes de que ganara la presidencia. Además, participó en las protestas contra el mandatario, por su posición anticuarenta y cuando calificó como una "gripezinha" al coronavirus.