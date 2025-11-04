﻿Otro feroz temporal golpeó al interior de la provincia de Buenos Aires, donde aún no se recuperan de la crisis hídrica que dejaron las fuertes lluvias que se dieron durante todo el año. Ahora, el granizo y el viento fueron especialmente intensos en Urdampilleta, localidad del partido de Bolívar.

Allí cayeron 140 milímetros de lluvia hasta las 4.30, provocando la caída de más de 100 postes del tendido eléctrico, 40 árboles de gran porte y daños en más de 50 viviendas, con techos, mamposterías y portones destruidos, según informó el municipio.

"No tenemos que lamentar ninguna víctima. Estamos trabajando con el gobierno provincial. Hubo personas autoevacuadas y 20 vecinos fueron asistidos en el Hospital Miguens por daños totales en sus viviendas”, informó el intendente Marcos Pisano.

Al momento, el servicio eléctrico permanecía colapsado, aunque las cuadrillas trabajan intensamente para su restablecimiento. En el lugar se desempeñaron más de ocho equipos de Defensa Civil de Provincia que llevaron adelante tareas de asistencia, relevamiento y evaluación de daños.

“Fue fuerte, pero no hubo heridos”, confirmó a Buenos Aires/12 el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García. “Estamos despejando las calles de árboles y postes de tendido eléctrico, servicios y chapas de los más de 50 techos volados”, sumó.

Además de Defensa Civil, trabajan en el operativo de emergencia agentes de Bomberos Voluntarios, Policía, Protección Ciudadana y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, El gobernador Axel Kicillof mantiene "comunicación permanente" con el intendente.

El temporal en Urdampilleta hizo volar 50 techos.

Según los informes oficiales, se había alertado que desde la madrugada del martes los municipios del centro y la franja oeste provincial serían afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En zonas como Junín, Chivilcoy, Lincoln, Leandro N. Alem, entre otros, se alertó que podrían “provocar abundante caída de agua en cortos períodos”, además de intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Desde Defensa Civil, sobre la base de información del Servicio Meteorológico Nacional, se previeron valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, como el caso de Henderson, donde se registraron hasta 90 mm.

Por su parte, los municipios de Florentino Ameghino, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otros, prohibieron la circulación de camiones y vehículos de gran porte para no afectar de más a los ya endebles caminos rurales.

La tormenta azotó el partido de Bolivar durante la madrugada.

En concreto, desde Pehuajó se prohibió la circulación de tractores, maquinarias agrícolas o de arrastre, vehículos de tracción a sangre que usen más de un animal, camiones jaula y camiones con o sin acoplado cuya capacidad de transporte supere los 5000 kilos.

En la zona del sudoeste, en Huanguelén y alrededores en Coronel Suárez reportaron a través de las redes sociales el impacto de una fuerte tormenta que incluyó la caída de granizo de gran tamaño, por lo que las autoridades había recomendado evitar la circulación en la vía pública.