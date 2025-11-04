El partido entre Racing y Flamengo en Avellaneda fue uno de los mas importantes para la Academia en décadas. Una marea humana acompañó al micro y, ya dentro del Cilindro, el recibimiento fue acorde a un evento histórico.

Sin embargo, la institución ya había sido advertida: el uso de pirotecnia significaría una fuerte sanción.

Finalmente, el show de fuegos artificiales dejó pequeño a cualquier festejo de Año Nuevo. Y, a menos de una semana de ese partido, la medida fue ratificada.

El castigo de Aprevide

Aprevide es la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte y está a cargo de lo que ocurra durante los eventos deportivos en la Provincia de Buenos Aires.

En la previa ya se había adelantado que el uso de bengalas y pirotecnia estaba prohibido "en cualquier zona de concurrencia". En este contexto, con ese recibimiento, se anunció que los próximos tres partidos en condición de local serán sin público, a puertas cerradas.





El comunicado detalla que hubo "falta de organización para el control y vigilancia" y que no se cumplió la normativa por parte de Racing.

Con ese recibimiento, el organismo considera que se puso en riesgo la integridad física de todas las personas presentes en el estadio.

Según el mismo informe, hubo personas que resultaron heridas durante la salida del equipo al campo de juego.

La sanción alcanza a los próximos tres partidos que Racing tenga de local en La Liga Profesional: contra Defensa y Justicia el próximo sábado y los dos encuentros siguientes, que ya serían en la temporada 2026.

Además, otros tres partidos serán sin banderas, trompos ni tirantes. Cualquier otro elemento deberá tener un permiso.

El club todavía puede apelar la decisión.





La sanción previa por Sudamericana

En 2024 Racing ya había transitado una situación similar ante el encuentro contra Corinthians, por las Semifinales de Copa Sudamericana.

Por esta causa, Aprevide lo considera "reincidente".

La ausencia de público no solo representa la falta de aliento en las tribunas, también significa una fuerte pérdida económica en la venta de entradas.

El antecedente en River

En 2024 River recibió una multa similar luego del recibimiento frente a Atlético Mineiro por Semifinales de la Libertadores.

En ese momento hubo una sanción económica y jugó un encuentro a puertas cerradas en la edición de este año.