El secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT y titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, rechazó el planteo del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una nueva reforma laboral que quite aún más derechos a los trabajadores y advirtió que es un grave error pensar que puede solucionar la situación económica del país.

Ante la pregunta sobre cómo será la respuesta del sindicalismo a estos proyectos que la gestión libertaria intentará aprobar en el verano, Plaini dijo: “La CGT tiene 95 años de historia. Con sus claros y oscuros. Pero hoy, en un mundo capitalista, el equilibro lo ponen las organizaciones sindicales”.

“Tenemos 2.100 congresales que van a participar mañana. ¿Cómo vamos a mirar al día siguiente a nuestros representados si cedemos los derechos?”, añadió a la par que advirtió que “este gobierno, que no entiende absolutamente nada, va en el camino del fracaso”.

“Si no defendemos nuestros derechos, ¿a quién le van a vender los productos? Si nosotros generamos la riqueza. ¿Van a contratar más gente cuando crece la informalidad? Este Gobierno está en el camino equivocado”, enfatizó.

Luego, añadió: “Ni el Estado es el mal ni el mercado el bien. No somos dogmáticos. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores. Porque, al contrario, necesitamos más derechos laborales. ¿Por qué deberíamos ceder? Sí, necesitamos más derechos”.

“Nunca van a escuchar de su lado la palabra desarrollo o trabajo. Al contrario, tratar de ratas, de degenerados fiscales, ¿de qué estamos hablando? Pero estamos convencidos de lo que decimos. Y como diría el Papa Francisco, la realidad siempre supera a la idea. si los trabajadores tenemos más derechos, el país se desarrolla y crece”, dijo.

Tras lo que finalizó: “Nosotros vamos en ese rumbo, porque el único ordenador social es el trabajo. Lo tiene que entender el Gobierno y se lo vamos a hacer entender”.