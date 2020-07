Cuáles son las actividades que se iban a abrir en la nueva cuarentena pero que seguirán cerradas

Hace dos semanas, cuando se anunció la anterior fase de la cuarentena, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un plan de reanudación de actividades de 6 etapas. La primera se cumplió y ahora debía ponerse en marcha la segunda. Sin embargo, ante la suba de los contagios de coronavirus y la decisión de mantener el aislamiento social tal y como está otras dos semanas el cronograma previsto por Horacio Rodríguez Larreta quedará en suspenso.

El detalle de las reaperturas postergadas

• Tareas administrativas en museos

• Bibliotecas sin presencia

• Streaming de artes escénicas

• Deportes individuales al aire libre amateur y federados en instituciones, sin áreas comunes.

• Supresión de límite a la actividad física según número de DNI

• Cortes de calles y avenidas para actividades al aire libre para niños

• Grabación de cine publicitario

• Estacionamientos privados

• Gastronomía al aire libre sin servicio.

• Profesionales que aún no habían retomado sus tareas

La conclusión de la Etapa 1

La intención de Rodríguez Larreta hasta principios de esta misma semana era avanzar con el cronograma que había armado la Ciudad. A favor de esa postura las autoridades porteñas argumentaban que en el distrito, a diferencia del Gran Buenos Aires, la curva de contagios, si bien alta, se mantenía estable.

En la reunión que mantuvo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en La Plata el jefe de gobierno porteño empezó a vislumbrar que mantener su plan no sería posible. En el encuentro de ayer en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández terminó de definirse. Los números de la situación de la pandemia del jueves fueron concluyentes: record de 6.377 casos y 153 muertes.

La etapa 1 del desconfinamiento en la Ciudad de Buenos Aires aún no había concluido. Según lo establecido, el próximo lunes debían abrir los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluyendo los de indumentaria y calzado. Solo quedaban excluídos los ubicados en los centros de trasbordo de Liniers, Retiro y Constitución, y Avellaneda y Once. Esta mañana en Olivos se habría definido que esa decisión se mantendrá. Rodríguez Larreta habría conseguido también el visto bueno para avanzar con la apertura de industrias no esenciales ni exportadoras, pautada en la etapa 2 para los próximos días.