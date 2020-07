El fiscal Ponce Asahad negó haber filtrado información a una banda

"Yo no entré al sistema el día del hecho. No emití ningún mensaje", aseguró este mediodía el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien tras los allanamientos de esta mañana en su departamento pidió su suspensión provisoria -en la unidad especial Covid-19- "hasta que la investigación llegue a última instancia". Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que al funcionario se le formó causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que la investigación surge de la filtración de un dato del sistema de la Fiscalía, sobre la situación de dos personas que fueron detenidas en enero pasado.

La causa de la que se desprendió la filtración involucra a una banda imputada la semana pasada por juego clandestino y extorsiones, vinculada con la banda de Los Monos. En esa audiencia se expuso como evidencia una captura de pantalla encontrada en el celular de uno de los integrantes, que da cuenta de un intercambio de mensajes entre otro de ellos y alguien del interior de la Fiscalía, con acceso al sistema.

Personal de la Tropa de Operaciones Especiales se apostó esta mañana en el cuarto piso del edificio de Oroño 1217, donde comenzó un allanamiento con control de la Auditora del MPA Cecilia Vranicich y la fiscal Gisela Paolicelli. Hasta el lugar llegaron minutos antes del mediodía los abogados Fernando Mellado y Franco Gardelli.

Terminado el allanamiento Ponce señaló: "Puse a disposición mi computadora, mi teléfono, pen drive, elementos de trabajo. Me sorprende que me involucren en una causa vinculada ni más ni menos que con Los Monos", dijo. "Sé que yo no filtré la información que anda dando vueltas".