Cuarentena en la Ciudad: el lunes reabrirán comercios en avenidas y se rehabilitarán algunas industrias

Horacio Rodríguez Larreta hizo un balance de la situación del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, en donde desde el lunes se abrirán algunas industrias y comercios en avenidas. Recalcó que el distrito tiene un promedio de 1100 casos diarios, cuando antes era de mil, y que hay una tasa de duplicación cada 34 días, con un r que en este momento está en 1,03. "Es un nivel alto y hay que hacer un esfuerzo para que el r esté debajo de uno", afirmó.

El jefe de Gobierno habló acompañado de su vice y ministro de Seguridad, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti. Apuntó que bajó el uso de camas de terapia intensiva, que antes era de 280 y ahora está en 270, lo cual representa un 59 por ciento de ocupación en el sistema público de salud.

"Buscamos cortar cadenas de contagio", dijo respecto de "tres espacios": las villas, "donde hubo mucho esfuerzo del Estado con el Plan Detectar y se logró controlar la situación; los trabajadores del sistema de salud y geriátricos ("si se contagia uno, contagia a los compañeros"), un sector que ya tuvo 175 mil testeos y 1800 casos positivos detectados; y un tercer sector que es el trabajo "barrrio por barrio", con presencia en 28 barrios que concentran el 80 por ciento de los contagios: "Están aislados en hoteles y Costa Salguero".

El mandatario porteño afirmó que se busca testear a quienes convivan con los contagiados, aun cuando sean asintomáticos, y que también se hará hincapié en el test de seroprevalencia, para el cual se contactará a los ciudadanos.

"Hace dos semanas anunciamos un plan integral y sumamos actividades en conjunto con los expertos y referentes de las actividades, así como también sumamos perspectiva de género", destacó. "El riesgo es menor que en espacios cerrados, apelamos a la responsabilidad individual. Hacemos todos los controles, pero eso no reemplaza el que cada uno siga las medidas de prevención, con tapabocas y haciendo fila afuera de los locales", dijo sobre la apertura gradual, en la que hay "un protocolo súper estricto para cada actividad".

Expresó que "vamos a seguir con la apertura gradual de industrias. A los esenciales se sumaron bienes exportables, y ahora la industria del juguete por el Día del Niño. Todos con su protocolo". No obstante, apuntó que "se debe garantizar la movilidad de trabajadores esenciales" y que por lo tanto, "el transporte será para esenciales".

"Entiendo la desesperación de los que no pueden salir a trabajar", dijo sobre el regreso de las actividades. "Tenemos la responsabilidad de mantener equilibrio entre esa responsabilidad y la salud de los ciudadanos", y aseguró que "tenemos un plan gradual de puesta en marcha", al tiempo que señaló que "apenas podamos dar certidumbre daremos una fecha, es lo que más queremos". Esa fecha, afirmó, "depende de la responsabilidad de cada uno, si se cumple daremos certidumbre".



En tal sentido, subrayó que "hay que seguir siendo cuidadosos y prudentes. Estamos estabilizados en un nivel alto. Depende de cada uno de nosotros, la única manera de salir de esto es juntos: cuiden a sus seres queridos y compañeros de trabajo". Rodríguez Larreta manifestó que "queremos consolidar la primera etapa, la segunda no tenía fecha, todo depende de la evolución de los datos". También dijo que "nos tenemos que manejar con mucha precaución y consolidar la etapa 1", y que "coordinar con la provincia no quiere decir que sean las mismas medidas".

En cuanto al tema educativo, señaló que "es de lo que más me preocupa, por como afecta la dinámica familiar", y que " por más que hay un esfuerzo a nivel virtual, con 93 por ciento de participación, eso no puede reemplazar la presencia y la socialización". Remarcó que "no estamos en condiciones de dar una fecha para el regreso a clases, que será gradual y coordinado con la Nación".

A su turno, el ministro Quirós contó que no se descuidaron otras enfermedades respiratorias y que, por caso, hubo muy pocos casos de bronquiolitis en niños, entre otras cosas por el plan de vacunación: "Tuvimos muchas menos enfermedades respiratorias este año y no habrá muchos más casos porque son precoces y se acerca el fin del invierno". Opinó que ese descenso es "una buena noticia" e instó a que la gente que "se retiró del sistema de salud en enfermedades prevalentes" se contacte con los médicos y los centros de salud, "que están preparados y aislados del área Covid".

En otro orden, Quirós contó que el sector público de la salud porteña atiende a un 20 por ciento de pacientes de la provincia de Buenos Aires, y que la cifra sube al 35 por ciento en el sector privado.

FInalmente, Santilli se refirió a la cuestión de la seguridad y dijo que junio cerró con 2005 robos. Comparado con junio de 2019, cuando hubo 4800 casos, representa una merma del 59 por ciento.