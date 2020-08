Trump prohibe la red social china Tik Tok

El presidente Donald Trump anunció que prohibe en Estados Unidos la red social TikTok por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", dijo Trump en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Tampa (Florida). "Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva", afirmó el mandatario, quien precisó que planea tomar la decisión este mismo sábado.

Sin embargo representantes de la aplicación usieron en duda la afirmación del mandatario estadounidense, dando a entendr que no tiene el poder legal para hacerlo. "Estamos aquí para quedarnos", aseguró Vanessa Pappas, responsable de la rama estadounidense de la popular aplicación TikTok, luego del anuncio de Trump. "Hemos escuchado su creciente apoyo y queremos agradecerles. No tenemos planes de irnos", insistió en un video publicado en la aplicación y destinado a calmar a los usuarios preocupados.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma es objeto de una investigación de CFIUS, la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional.



Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín. Steven Mnuchin, el secretario estadounidense del Tesoro, dijo el miércoles que haría una "recomendación" sobre la plataforma a la Casa Blanca esta semana.

TikTok ha tenido que defenderse a menudo de sus vínculos con China, donde ByteDance posee una aplicación similar pero con otro nombre. Siempre ha negado que comparta información con las autoridades chinas y aseguró que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido. Su popularidad ha crecido aún más en medio de los meses de pandemia y distanciamiento social.

El viernes, antes del anuncio de Trump, algunos medios estadounidenses aseguraron que el presidente iba a obligar al grupo ByteDance a vender TikTok. Según The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, el presidente se disponía a firmar una orden oficial para obligar a la casa matriz china a separarse de la popular aplicación estadounidense en nombre de la protección de la seguridad nacional.

La red social no quiso comentar las informaciones sobre la supuesta venta forzada. "Confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok. Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas que viven gracias a la plataforma", afrmó en un comunicado.

TikTok se comprometió a tener un alto nivel de transparencia y a permitir el control de sus algoritmos para tranquilizar a usuarios y reguladores. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política", dijo el directo ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer.