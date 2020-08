Italia: Inter subcampeón, Atalanta histórico y Ciro Immobile, récord

Con un doblete del ex Deportivo Morón y Boca Diego Perotti, Roma dio la nota este sábado al superar por 3-1 al campeón Juventus en el cierre de la Serie A italiana. La Vecchia Signora, que fue local y presentó una formación alternativa, había arrancado el encuentro con acierto tras un gol del ex River Gonzalo Higuaín a los 5 minutos, pero la visita remontó la historia con tantos del croata Nikola Kalinic (a los 23), y de Perotti (a los 44, de penal, y a los 52).

El mediocampista de 32 años cerró así su temporada con 20 partidos, 3 goles y 2 asistencias en el torneo que tuvo a Roma como quinto ubicado, con pasaje a la Europa League. Por Higuaín, de 32 años, este fue su séptimo tanto en el certamen, donde disputó 31 encuentros y repartió cuatro asistencias. El futuro del delantero nacido en Francia estaría lejos de Turín para la próxima temporada.

En otro de los encuentros de la jornada, Inter no tuvo problemas para superar por 2-0 a Atalanta como visitante y se quedó con el simbólico subcampeonato. Los de Lautaro Martínez (titular) finalizaron con 82 puntos (a uno de Juventus), mientras que los de Alejandro "Papu" Gómez (también estuvo desde el inicio), quedaron terceros, con 78, la mejor posición de su historia. El equipo que también tiene al ex San Lorenzo José Luis Palomino (no jugó) fue además el más goleador del torneo, con nada menos que 98 anotaciones (seguido de Inter, con 81).



El que no pudo meterse en el podio fue Lazio, con Joaquín Correa como titular, que cayó por 3-1 en su visita a Napoli y finalizó cuarto, con 78 unidades pero peor diferencia de gol que Atalanta. Los romanos se quedaron de todos modos con el último cupo para la próxima Champions League. Los sureños, mientras tanto, fueron séptimos, con 62, y un boleto a la Europa League.

Además, Ciro Immobile, de Lazio, llegó a los 36 tantos e igualó el récord de mayor cantidad de goles en una misma liga que ostentaba Higuaín (lo logró con Napoli en 2016) a la vez que se quedó con el Botín de Oro al máximo anotador europeo, por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por ejemplo.



En tanto, el Milan de Zlatan Ibrahimovic (marcó un gol) terminó la temporada encendido , estirando su racha invicta a 12 encuentros, todos desde que se reanudó el fútbol en Italia tras el parate pandémico. Esta vez, fue triunfo 3-0 sobre Cagliari (13°), para acarrear nueve triunfos y tres empates, y terminar en la sexta ubicación, con 66 unidades.

Así las cosas, sólo resta definir el tercer descendido en la Serie A, algo que se resolverá este domingo cuando Genoa (17°, con 36 unidades) reciba a Hellas Verona (9°) desde las 15.45, por Fox Sports. El equipo que tiene al ex Belgrano Cristian Romero está un punto por encima de Lecce, que será local a la misma hora de Parma (11°), por ESPN, y está, hasta el momento, perdiendo la categoría. Los otros descendidos son Brescia (25 unidades) y SPAL 2013 (20).

De la Serie B, ya están confirmados los ascensos de Benevento (campeón con 18 puntos de ventaja) y Crotone, que tiene a los veteranos Maxi López (ex River) y Nicolás Spolli (ex Newell's) en su plantel. El tercer pasaje a la máxima categoría italiana se definirá en unos playoffs entre Spezia (3°), Pordenone (4°), Cittadella (5°), Chievo Verona (6°), Empoli (7°) y Frosinone (8°).