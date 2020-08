Alejandro Medina grabó una versión de la "Marcha peronista"

Si hay una voz para cantar la "Marcha peronista" en clave de blues-rock, pues ella es la de Alejandro Medina. Dio en el punto entonces Santiago González Casares, otro al que le dicen Negro, al convocarlo para hacer precisamente eso. Nada más. Y nada menos. “Cuando me ofrecieron cantarla dije 'Sí, claro, ¿cómo no?'” asegura el ex Manal a Página/12. El motivo viene con su fundamento, claro. “Nací en el '49, vengo de familia peronista, y me hice aún más cuando vi pasar los aviones de marina de guerra por arriba de mi casa para ir a bombardear la Casa Rosada, en el '55. Después bueno, la poblada que movía Perón era muy grande, loco… Por eso hice la marchita con mucho gusto. Se siente mucho al cantarla”, sentencia Ale Medina.

Se siente, y se nota al ver uno de los videos agrupados bajo el nombre de Coronados de gloria (vivamos) que Casares, baterista y productor, ideó para hacer patria desde el rock, y desde el tango. “Esto empezó como toda bella historia de amor”, dice él. “Hace un tiempo, con mi amigo Federico Terranova solíamos subir al escenario del Zaguán Sur para a zapar sobre canciones patrias, y eso me volvió ahora como un bálsamo de agua bendita para contrarrestar la pandemia… Pensé: ¿por qué no hacerlo de nuevo?”



Y lo hizo, nomás. Casares, más conocido en el orbe tangorockera como "el Negro Sancho", no solo convocó a Medina -en cuya banda tocó durante un tiempo- sino también a colegas y amigos que fue conociendo durante años de acción musical. Al líder de la Medinight Blues Band, por caso, lo coordinó virtualmente con Matías Juanatey en guitarra, Gustavo “Fosforo” García en bajo, y con él mismo en batería, y el resultado fue impecable. El toque de la "Marcha peronista", de por sí movilizante, se ensambla con videos de Juan Perón y Eva, con movilizaciones multitudinarias del palo, y con esa voz sísmica del Negro que, subida a un riff tipo “Sucio y Desprolijo” (Pappo's Blues), se pega un viaje de aquellos. “No subimos la 'Marcha' el 17 de octubre sino el 9 de julio, recordando ese día de 1947, en el que Perón declaró la independencia económica en Tucumán”, agrega Casares.

Otra de las canciones subidas a YouTube es “Aurora”. Entre los encargados de interpretarla figuran Guillermo Pesoa, excantante, pianista y acordeonista de Pequeña Orquesta Reincidentes; y Federico Ghazarossian, contrabajista de Me Darás Mil Hijos, y bajista de Acorazado Potemkin. Cuenta el primero: “El Negro Sancho me convocó para cantar 'Aurora' y le dije que sí, aunque no sin dudas… Me daba un poco de timidez meterme con una canción así, por todo lo que significa. Para mí y para muchos está vinculada a estar en el patio de la escuela, escuchando una canción viejísima en un amplificador valvular, muertos de frío, y mirando la bandera, con todo lo que significaba”, evoca Pesoa, que cursó el colegio secundario durante la dictadura cívico-militar. “Era todo bastante raro en ese tiempo, pero a la vez, 'Aurora' siempre fue una canción muy particular, porque esa letra, que no se entiende del todo, es una mala traducción de una ópera italiana. No se entiende de qué habla cuando dice el purpurado cuello, por ejemplo. Es algo muy bello, pero a la vez muy hermético, oscuro. Así y todo, está metida en el alma de uno”.

Al cantante le llegó una grabación al piano de Cecilia Bienati, él le metió la voz y luego se fueron incorporando los otros instrumentos. Entre ellos, el contrabajo de Ghazarossian. “Cuando me llegó la versión, le armé una línea de contrabajo y la grabamos”, cuenta el músico. "Nunca me llamaron la atención los temas patrios, pero éste sí. Recuerdo que de chico era el que más me gustaba, supongo que por la melodía y sobre todo por el estribillo. Así que estuvo re lindo esto”. “Muy bueno, sí -vuelve Pesoa-. El momento de grabación fue muy particular, además, porque yo estaba grabando en mi pieza-estudio y se me movieron algunas cosas, debo decir. Creo que intenté cantarla lo más honestamente posible… No sabía qué iba a pasar, pero terminó siendo una linda experiencia”.

A la “Marcha peronista” y “Aurora”, hay que agregarle una versión del “Himno Nacional” cantada por Tito Verenzuela para completar la trilogía patria subida a las redes, hasta hoy. El domingo 12 de agosto, día de la reconquista de Buenos Aires, se agregará la “Marcha de Malvinas”. Y el viernes 17, será la hora del “Himno a San Martín”, en el que confluirán Saúl Diaz de Vivar (guitarra y arreglos), Juan Pablo Fernandez (voz), Juan Ravioli (teclados), Andrea Ceresole (bajo), Coronel Pali (batería) y Paloma Sneh (saxo tenor). Finalmente, el 17 de septiembre será la hora de la “Marcha de San Lorenzo”, que ya hizo La Pesada de Billy Bond, allá lejos en el tiempo. Con ella se completa ésta saludable, emotiva y necesaria idea destinada a contrarrestar el patrioterismo absurdo de los profetas del odio, a través de canciones que son las del pueblo argentino. Cierra Sancho: “Pensé en juntarnos aunque estemos lejos. En estar juntos y defender desde la luz que emana el faro de la patria. La idea fue y es salir hacia lo bello… defender la belleza en la más profunda fealdad”.