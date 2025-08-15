No hay distrito electoral donde no se vivan tensiones por la cercanía del plazo para inscribir candidatos a legisladores nacionales que se elegirán el próximo 26 de octubre. Córdoba, uno de las provincias con mayor peso electoral y con algo más de tres millones de habilitados para votar, no es la excepción. Juan Schiaretti pareciera captar la mayoría de las preferencias pero, como dicen algunos conocedores, no descuida el caudal de votos que pueda tener Natalia de la Sota. En tanto, en el kirchnerismo local todo parece indicar que el actual diputado nacional Pablo Carro encabezará la lista de candidatos de Fuerza Patria. El que se bajó de la competencia es el radical Rodrigo de Loredo que, a través de un video, buscó hacer un renunciamiento épico que no conmovió a los libertarios vernáculos. En esa provincia, los candidatos de La Libertad Avanzan miran encuestas a ver si pueden ponerlos nerviosos al dúo Schiaretti-Martín Llaryora

El peronismo local tiene por ahora seguro a Schiaretti encabezando la lista de candidatos. El resto es materia de negociaciones. Nombres hay y de sobra, pero todavía ninguno quedó firme. Mientras esas negociaciones avanzan, miran de reojo a la diputada De la Sota que aspira a renovar su banca alejándose del PJ local pero también del kirchnerismo. En la provincia hay encuestas como para hacer mermelada, de todo tipo y color, alguno la muestran como una cercana tercera en discordia entre Schiaretti y la boleta de La Libertad Avanza. Otras, más conservadoras, dicen que tiene sus seguidores pero que por ahora no pone en riesgo al PJ cordobés.

El kirchnerismo

“Voy a ser candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Voy a encabezar la lista en Córdoba”, aseguró el actual legislador nacional por UxP, Pablo Carro, que venía disputando el primer lugar de la boleta de la ahora Fuerza Patria.

Con este anuncio, Carro da cuenta de que le ganó la pulseada a Constanza San Pedro que responde a Juan Grabois. Según trascendidos el segundo puesto podría quedar para ella, pero también hay versiones que hablan de que continúan las negociaciones.

Por lo pronto, Carro se concentra en disputar los votos con De la Sota. Considera que su tarea en la Cámara de Diputados no se condice con la supuesta condición de opositora al gobierno de Milei. “Me cuesta mucho creerle las posiciones que tiene Natalia últimamente. Fue parte del barco del cordobesismo, tripulante permanente del ajuste y de repente es la capitana de la resistencia a Milei. Hace poquito votó a favor del acuerdo con el FMI. Si estás en contra de Milei y votás con el FMi, mucho no me la creo”, señaló Carro.

De Loredo al barranco

La pelea entre los radicales cordobeses y entre ellos los libertarios fue cruel, sangrienta. Y lo fue a tal punto que este viernes el diputado más oficialista de la oposición, Rodrigo de Loredo, anunció que no buscará renovar su banca. En principio porque sus correligionarios lo dejaron afuera, pero también porque a pesar de sus muestras de amor y pasión por el modelo económico libertario, desde la Casa Rosada impugnaron su candidatura por La Libertad Avanza.

De Loredo grabó un video y lo subió a sus redes sociales. Desde allí buscó conmover con el tono épico de su renunciamiento. Primero recordó el enfrentamiento de los comechingones con el invasor español que, en el siglo XVI, para no caer en manos del colonizador se lanzaron desde un barranco. Pues bien, De Loredo buscó asimilar ese hecho histórico con su decisión de bajar su candidatura porque, supuestamente, LLA le pide "sumisión".

“El Gobierno --aseguró De Loredo-- quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones: por un lado comportamiento automático, por otro lado, anulación de las identidades propias y, por último, la imposibilidad de marcar diferencias. No puedo cumplir esos requisitos”, dijo y agregó: “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista pero no a cualquier precio”. Según transcendió, este mensaje a la dirigencia libertaria cordobesa le hizo mucha gracia.