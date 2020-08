Hebe de Bonafini anunció que no participará de las audiencias de la causa Sueños Compartidos

Con críticas al sistema judicial, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, anunció ayer su decisión de no participar de las audiencias orales de la causa Sueños Compartidos. La decisión, dada a conocer mediante un escrito que la referente dirigió a los jueces del fuero federal, comprende el rechazo a las imputaciones y la renuncia a ejercer su propia defensa en el juicio. "Tarde o temprano será comprendido que la meta de verdad y justicia nunca fue la finalidad de este proceso, y resulta evidente después de casi diez años de acumular papeles y negarnos constantemente derechos. Pero el tiempo no puede ser más desperdiciado para mí. Ya no más”, expresó en el escrito titulado “Renuncio a la causa judicial y reafirmo el valor de la justicia”.

Hebe de Bonafini renunció así a seguir participando de la causa iniciada nueve años atrás, que en diciembre de 2018 fue elevada a juicio oral, y aún no tiene fecha de realización. En la práctica la decisión implica la negativa a concurrir a las audiencias y declinar su propia defensa durante la instancia oral del proceso.

La decisión de la presidenta de las Madres fue tomada un día antes de que se cumplan cuatro años del intento de detención por parte del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, cuando ordenó un despliegue policial inusitado en la sede de las Madres para forzarla a comparecer ante el magistrado. Aquel hecho mereció el repudio social y produjo muestras de solidaridad inmediatas para con las Madres. La orden de detención había sido librada un jueves, cuando las Madres se disponían a salir rumbo a la Plaza de Mayo, para realizar su tradicional marcha semanal.

El texto enumera “violencias ilegales evidentes” cometidas durante la instrucción: “Se negaron garantías y derechos de defensa, rechazaron pruebas, soporté las notorias incongruencias y falsas acusaciones, se impidió revisar resoluciones, se cambiaron todos los jueces, se ordenó allanar y detenerme, se suscribieron declaraciones mendaces, se excedieron todos los plazos razonables, entre otras cosas infames, por fuera del derecho”, detalla.