Mensajes y amenazas

"Estos son los mensajitos que me llegan a tres años de impunidad. Me quedo con los mensajes de apoyo", denunció en Twitter Sergio Maldonado. La captura de pantalla que mostró daba cuenta de una serie de mensajes de amenaza, y luego, efectivamente, innumerables mensajes de solidaridad. Más temprano, el hermano de Santiago Maldonado había lamentado, en diálogo con AM Del Plata, que la familia no hubiese sido notificada de la denuncia presentada ayer. "Es una denuncia administrativa pero celebro que se avance en algo", evaluó. Y afirmó que Noceti "siempre estuvo a la sombra de Bullrich, aunque ella negó que hubiera estado en la zona y después dijo que pasó a saludar. Fue su brazo ejecutor". Se refirió también a la represión en la marcha por Maldonado y por Facundo Castro: "A mí me dolieron los golpes que les dieron a los pibes en la marcha. Si la comparás con las marchas anticuarentena, queda clara la doble vara. Y a Larreta nadie le dice nada, parece que fuera el emperador de la ciudad de Buenos Aires".