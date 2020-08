Rafael Nadal se bajó del US Open 

El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, anunció este martes que no viajará a Nueva York para disputar el Abierto de los Estados Unidos (31 agosto al 13 septiembre), el primer Grand Slam que se jugará luego de los problemas de calendario derivados por el receso obligado por la pandemia del coronavirus, y que tendrá seis representantes argentinos, encabezados por el porteño Diego Schwartzman (13°).

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad", explicó Nadal, en un mensaje publicado en sus redes sociales. "A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales", agregó.

Casi al mismo tiempo, los organizadores del US Open anunciaron la lista de jugadores que confirmaron su presencia, entre quienes está el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y quien dio positivo de coronavirus hace algunas semanas atrás. Además del serbio, dentro de los actuales Top Ten, estarán Dominic Thiem (3°), Daniil Medvedev (5°, finalista 2019), Stefanos Tsitsipas (6°); Alexander Zverev (7°), Matteo Berrettini (8°) y David Goffin (10°).

Entre los argentinos, habrá seis representantes, encabezados por Diego Schwartzman (13° del ránking, 9no preclasificado), sumado a Guido Pella (35°), Juan Ignacio Lónerdo, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Federico Coria, que ingresará por primera vez a un cuadro principal de Grand Slam.

Schwartzman está en Albany, Bahamas, para realizar una adaptación previa antes de desplazarse hacia Nueva York, donde jugará también el Masters 1000 de Cincinnati. El resto de los tenistas de la Legión Argentina, en principio, viajarán directamente a Estados Unidos, entre una y dos semanas antes de la competencia.