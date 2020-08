"The Sandman": una historieta para escuchar

“A veces uno debe cambiar o morir. Y al final hay, quizás, límites a cuánto uno puede permitirse cambiar”. La cita, reconocerán los relectores compulsivos, pertenece a The Sandman, de Neil Gaiman, y viene a cuento porque este miércoles la plataforma de audiodramas Audible Originals lanzará la adaptación como radioteatro de la fundamental historieta de los ‘90. El ciclo tendrá en primera instancia 20 episodios –en inglés- y recorrerá los primeros tres arcos argumentales de la serie: Preludios y nocturnos, Casa de muñecas y País de sueños.

¿En qué medida puede un radioteatro reflejar fielmente una narrativa esencialmente gráfica? Parece que, en la voz de su propio autor, mucho. Es que el mismísimo Gaiman está en el proyecto no sólo como productor, sino como narrador. Y la producción de Dirk Maggs (que lleva 20 años con el proyecto en carpeta) tendrá una buena cantidad de figuras, con James McAvoy como protagonista y la buena compañía de Riz Ahmed, Kat Dennings, Taron Egerton, Samanta Morton, Andy Serkis, Christian Slater, Alicia Silverstone, Aaron Paul y Michael Sheen.



Los fans de The Sandman llevan literalmente décadas esperando una adaptación de esa historieta, un “beneficio” que ya recibieron otras obras del guionista y escritor británico, como Stardust, Coraline, Good Omens o American Gods. Hubo avances durante un tiempo con el actor Joseph Gordon-Levitt, confeso admirador de la obra, que trabajó con un guión que lo tendría en el papel principal. Pero el tiempo pasó, las esperanzas se diluyeron y el proyecto quedó inconcluso. Algunos fans se cansaron de esperar y filmaron su propio cortometraje amateur (Sandman: 24 hours, basado en el episodio homónimo), pero por lo demás, DC Comics –subsidiaria de Warner Bros.- siempre respetó el deseo de Gaiman de no adaptar su obra consagratoria. Curioso, dado que la misma compañía no tuvo empacho en llevar a la pantalla cantidad de trabajos de Alan Moore, quien los detesta con odio épico.

El relato de los “Eternos”, seres ultraterrenales que representan conceptos fundamentales del universo (Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Delirio, Desespero y Deseo) dio origen a una serie de 72 entregas, varias novelas gráficas, unos cuantos spin offs (algunos de ellos sí adaptados a la pantalla, como Lucifer o Constantine). Una obra de poesía inusual por entonces en el medio estadounidense, que ganó premios literarios –para disgusto de los escritores del momento- y que redefinió el concepto mismo de cómic en los círculos intelectuales.

Esta adaptación en formato audio está producida por Dirk Maggs, quien lleva 20 años con el proyecto en carpeta y, con los años, terminó forjando una amistad con Gaiman. Además, servirá de anticipo para la adaptación a la pantalla del streaming que lanzará Netflix en un futuro cercano y a la que el propio Gaiman le pone fichas. “Hay plata y técnica para hacerla bien, sin cambiarla en nada”, declaró. Algunas cosas, parece opinar el inglés, está bien que sigan fieles a sí mismas.