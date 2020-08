Las competencias de la UEFA se reanudan con cambios favorables a los arqueros

El regreso de las competencias europeas de la UEFA, la Champions y la Europa League, que se reanudan desde este miércoles con el segundo certamen más importante del Viejo Continente, traerá algo más que mayores dosis de fútbol: los nuevos partidos tendrán algunas modificaciones de reglamento, principalmente en relación a los penales y a la resolución de los partidos, aunque fueron anunciados como "sólo unos pequeños cambios" por parte de el jefe de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti.

Las modificaciones más importantes -que se adelantaron para esta edición aprovechando el parate por la pandemia- serán: en relación al primer artículo, que una infracción del arquero durante el lanzamiento de un penal no será penalizada si el remate no es gol, a menos que dicha falta afecte claramente al lanzador; y, en relación al resultado de un juego, la novedad establece que "las tarjetas amarillas y las advertencias" arrastradas del partido no serán contempladas en los lanzamientos desde el punto de penal, cambio particularmente relevante para los arqueros, ya que se enfrentan a un examen mayor durante la tanda de penales.

El arquero tendrá otra ventaja en la instancia de la definición por penales: por la primera infracción, sólo será advertido; después, recibirá una tarjeta amarilla por cualquier otra infracción, mientras que el lanzador será penalizado si él y el portero "hacen una infracción en el mismo momento", según indicó la UEFA.



Por otro lado, habrá una última novedad para la vuelta de los torneos de la UEFA, en primer lugar aplicados a Inter-Getafe (será definición a partido único en cancha neutral) y a los juegos de vuelta por octavos de final entre Manchester United-Lask, Shakhtar-Wolfsburgo y Copenhague-Basaksehir, los duelos que reanudan la Europa League este miércoles.

Desde ahora, el Comité Ejecutivo de la UEFA eliminó las tarjetas amarillas acumuladas al finalizar los octavos de final, por lo que todos los jugadores empezarán "limpios" y sin riesgo de sanción la siguiente instancia. "Con el fin de volver a crear el mismo equilibrio de partidos que quedaban después de la eliminación de las tarjetas amarillas pendientes, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido anticipar esa fecha para las tarjetas recibidas por los jugadores y cuerpo técnico a después de los octavos en lugar de después de los cuartos", indicó la UEFA en un comunicado.