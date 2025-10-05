Habilidosamente opulenta fue la definición del Turismo Carretera en San Nicolás, donde Agustín Canapino recurrió a los instintos básicos de competencia buscando el triunfo que le permitió destronar la espléndida muestra de talento de Matías Rossi. A la altura de Sun Tsu en "El arte de la guerra", las estrategias de defensa de uno acorralaron al otro hasta que, a una vuelta y media de cerrar la 12ma fecha de la temporada, el pie derecho dio la estocada con una acelerada definitiva del arrecifeño para conseguir la cuarta victoria del año que lo tiene dominando a tres carreras de terminar.

Será recordado este domingo por Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y el Canning Motorsport por lo trabajoso que resultó llegar al festejo que los encumbra en la batalla por el título. Matías Rossi (Toyota Camry) y el Pradecon Racing amenazaron, como el cielo bonaerense, con desatar una tormenta que terminaría con las opciones del tetracampeón. Incluso sin la necesidad matemática de hacerlo, pues el segundo puesto le hubiera permitido liderar el torneo, el orgullo deportivo de Canapino elevó su potencial para hallar el espacio de superación que buscó durante una veintena de vueltas. Recién cuando faltaba un giro, por fin, pasó por la recta en el primer lugar y sumó el puntaje ideal tras ganar Clasificación, Serie y Final de TC: "Siento una mezcla de emociones, no quería desperdiciar la oportunidad de ganar en esta carrera. Nos medimos contra un piloto del calibre de Matías (Rossi), uno de los más grandes de la categoría", remarcó Agustín.

Rossi soportó el avance del coche más veloz del fin de semana con sus artilugios, propios de un piloto de 41 años, que cumplió 300 largadas en el TC, hasta que los fierros balancearon la última sección en favor del arrecifeño. "Batallé hasta donde pude, me queda el sabor amargo de no poder ganar, siendo un requisito obligatorio en el TC, pero ahora me toca hablar con el equipo para mejorar nuestros puntos débiles", resumió el representante de Del Viso. Un paso más atrás de los líderes, estuvo Julián Santero (Ford Mustang), en su propia batalla por terminar el día en posición de podio. "Fue una linda carrera, peleé mucho con Santiago Mangoni, a quien pudimos vencer, así que este podio era lo mejor a lo que podíamos aspirar", reconoció el mendocino.

Tres campeones en un podio de lujo: Rossi cumplió 300 carreras, Canapino 236 y Santero 114 largadas





Luego de tres carreras en la etapa definitoria, Canapino acumula 108 puntos en la Copa de Oro, seguido por Santero (82,5), Mangoni (74), Rossi (72,5) y Landa (59,5). Éstos últimos clasifican con el sistema que da chances "de último minuto" a los mejores no-clasificados del play off. El próximo capítulo del Turismo Carretera se escribirá en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, el 1 y 2 de noviembre.