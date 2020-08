San Juan: habrá kits para alumnes, docentes y escuelas en el regreso a clases

En San Juan, el regreso a las clases presenciales -confirmado para lunes 10 de agosto- se realizará con protocolos presentados por el gobierno provincial y aprobados por el ministerio de Educación de la Nación. Para la reapertura de las aulas, estudiantes, docentes y no docentes recibirán un kit de higiene y seguridad, y para cada establecimiento habrá, además, un kit de señalética con láminas adhesivas y cartelería con recomendaciones para la circulación interna y el cuidado de la higiene y la seguridad.

En esta primera etapa, sólo reabrirán sus puertas establecimientos de los departamentos rurales o alejados, con lo que quedan "exceptuados los del gran San Juan, los que luego se irán sumando progresivamente”, informó el ministerio de Educación provincial. En esas jurisdicciones, podrán estar en las aulas alumnes del último año de todos los niveles: primario, secundario (orientado, técnico profesional y de adultos), terminalidad primaria, capacitación laboral, formación superior y educación superior.

El gobierno sanjuanino anunció que alumnes y trabajadores recibirán “un kit de higiene y seguridad” para garantizar “el cumplimiento de las normas” de higiene y seguridad estipuladas en los protocolos aprobados. Chicas y chicos recibirán “el primer día de clases, al ingreso a la institución un morral de tela vegetal que contiene: alcohol en gel, tapaboca, jabón líquido y toalla personal”.

Las y los docentes, al ingresar al establecimiento, recibirán “una máscara de acetato desinfectada, que deberá reintegrar al culminar la jornada escolar que será desinfectada para la jornada siguiente (siempre usará la asignada) y de los elementos de higiene necesarios, estipulados en el Plan Jurisdiccional”.

En el ingreso al establecimiento, “se dispondrá de un espacio para la toma de la temperatura y se proveerá de un termómetro por escuela”, a la cual “directivos, docentes, no docentes y estudiantes deben ingresar con tapabocas en forma obligatoria”.

Además, a cada establecimiento el ministerio de Educación enviará “un kit de señalética que contiene láminas adhesivas y cartelería con recomendaciones necesarias para la circulación interna y el cuidado de la higiene y seguridad de la comunidad educativa, conforme a los espacios escolares y la cantidad de estudiantes”.

El regreso a clases será escalonado y no implica el regreso de todos los alumnes a la vez en el aula, sino que, según los casos, se realizará de manera sincrónica, asincrónica y simultánea. En la modalidad sincrónica, asistirá al aula “el mismo grupo de lunes a viernes por baja matrícula”; en la asincrónica, “se definen dos grupos, por elevada matrícula en una semana asiste un primer grupo y en la siguiente semana el grupo restante”. En la simultánea, “el grupo que no asiste en la semana recibe educación a distancia de forma virtual, a través de las guías pedagógicas de "Nuestra Aula en Línea, del Portal del Ministerio de Educación”. El organismo provincial aseguró que las y los “estudiantes que no cuenten con conectividad recibirán guías impresas desde las instituciones escolares”.

El protocolo preve que las y los docentes planificarán sus clases “para los alumnos que asisten presencialmente y al mismo tiempo se anticipará al resto de los alumnos desde la virtualidad”.