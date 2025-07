El PRO vuelve a levantar la bandera del “antikirchnerismo” para justificar la alianza con La Libertad Avanza, que le hizo arriar las propias para sellar un pacto electoral que lo ubica como furgón de cola del oficialismo libertario. “No descarto la alternativa de un acuerdo electoral para octubre”, dijo el alcalde porteño Jorge Macri, derrotado por el oficialismo nacional en el bastión electoral del macrismo --donde quedó tercero--. Y así, abrió las puertas a una negociación con sus vencedores para la elección legislativa nacional y puso a su primo Mauricio Macri como condición. Antes, Cristian Ritondo había argumentado con la idea de que lograron "un equipo para ganarle al populismo en Provincia de Buenos Aires". Así el encargado de negociar el contrato para la elección bonaerense del 7 de septiembre intentó convencer a propios y extraños.

El cierre de listas dejó expuesto cómo LLA relegó al PRO a un papel secundario en la alianza que sellaron para la elección en la provincia. Y el principal negociador del macrismo salió a defender lo pactado: “Nosotros pensamos que ganan los bonaerenses porque van a contar con un espacio potente. Decir que el PRO perdió es no ver la película completa y es tener mala fe. Defender al PRO es esto, es hacerlo competitivo y con poder real para ganar la provincia”, se justificó Ritondo frente a las críticas y las deserciones que sufrió su partido para no avalar el acuerdo.

En tanto, el jefe de gobierno porteño salió a despegarse de la negociación bonaerense, pero la justificó para abrirle camino a una negociación con LLA en la Ciudad de cara las legislativas nacionales de octubre, en las que el PRO podría perder gran parte de sus legisladores nacionales si se repite el resultado de la elección local de mayo. “No estuve metido en el cierre de listas. Sí estuve hablando con algunos intendentes, con Soledad Martínez. La verdad es que se logró un buen acuerdo y es bueno que podamos consolidar una fuerza que le gane al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es un buen paso en ese sentido”, afirmó Jorge Macri, que junto a Mauricio intercedieron para morigerar las exigencias libertarias en Vicente López y que la intendenta no rompiera el acuerdo electoral.

Los argumentos amarillos

“Estoy muy conforme porque logramos un equipo para ganarle al populismo en Provincia de Buenos Aires. Logramos una representación importante, con diferentes de peso en la Provincia. No se trataba de si ceder o no, sino de construir juntos una alternativa fuerte y potente para un cambio en serio”, insistió Ritondo, jefe del bloque de los diputados PRO en el Congreso.

Ritondo resaltó el rol de Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense --del riñón de jorge Macri--, en la construcción del acuerdo, que en algún momento amenazó con romper ante las exigencias hegemónicas de los libertarios en su propio municipio. “Soledad es la vice del partido, con quien estuve trabajando todo el tiempo. Es una muy buena intendenta y ayudó mucho en este cierre. La enorme mayoría del PRO y sus intendentes hizo este camino. Hay que mirar más allá de su propio territorio. Hay quienes, diciendo que son antikirchneristas, son más funcionales que nunca para que (Axel) Kicillof siga gobernando”, sentenció. Aunque evitó mencionar a los cuatro jefes comunales del macrismo que emigraron a otras ofertas y estrategias electorales para no entregar los Concejos Deliberantes a los candidatos libertarios y tratar de sostener la gobernabilidad en sus territorios.

La excusa del Congreso

“No lo sé. No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri. Hay que evaluarlo. Sería bueno seguir consolidando fuerzas que en el Congreso den equilibrio, que el PRO siga con sus aportes. Muchas veces acompañamos y otras diciendo que las cosas se podían hacer de manera distinta. No descarto la alternativa de un acuerdo electoral para octubre”, dijo Jorge Macri cuando en diálogo con radio Mitre lo consultaron si podría haber una alianza con LLA en su distrito.

También intentó poner paños fríos ante quienes afirman que LLA terminó por absorber al PRO. “No creo que sea así, tenemos tres gobernadores, intendentes, identidad y una manera de hacer política. Lo importante es seguir laburando para sacar el país adelante”, declaró el alcalde porteño.