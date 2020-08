La condición que puso McCartney para aparecer en Los Simpson

Paul McCartney confirmó que él y su esposa Linda McCartney estuvieron detrás de la decisión del vegetarianismo de Lisa en Los Simpson. Los McCartney aparecieron en un episodio de 1995 titulado "Lisa la vegetariana", en el que la niña prometía dejar de comer carne tras encontrarse a la pareja.

En marzo de 2020, David Mirkin, uno de los consultores del programa y a su vez vegetariano, dijo que los McCartney querían que Lisa siguiera evitando la carne "a perpetuidad" luego de ese episodio. "El siempre chequea que siga siendo así", dijo Mirkin en una entrevista con Radio Times. "Y es alguien que siempre está rodeado por nueve o diez abogados, lo cual es bastante atemorizador."

"Estábamos un poco preocupados de que Lisa pudiera ser vegetariana por una semana, y que entonces Homero la persuadiera de comerse un hot dog", le dijo ahora McCartney a GQ Magazine. "Los productores del programa nos aseguraron que ella lo seguiría siendo, y han mantenido su promesa".

En la misma entrevista , McCartney señaló lo herido que se sintió cuando los fans y los medios lo culparon por la separación de The Beatles. "Se pensó que yo era el tipo que provocó la ruptura de The Beatles, el bastardo que demandó a sus compañeros. Y hasta yo me lo creí", señaló, y dijo: "Eso es lo más extraño. Se lo repitió tanto durante años que casi me culpé a mí mismo. Me di cuenta que eso era estúpido cuando eventualmente volvimos a juntarnos y supe que era ridículo".