Ana Tijoux: “En Chile se requiere un cambio radical por una vida digna” 

La rapera y compositora Chilena, Ana TIjoux, fue entrevistada en AM750 donde habló sobre su música, la política chilena, el coronavirus y la vida.“Nunca he hecho música para caer bien a todo el mundo, sino me habría dedicado a otra cosa”, dijo Tijoux sobre su carrera músical. “Eso tiene un precio, pero también ese costo lo han pagado muchas otras personas en vida. Mi costo ha sido más laboral, pero no me quejo”, agregó. Asimismo, la rapera confesó que, a pesar de darle mucha energía a su trabajo, jamás pensó que terminaría viviendo de la música.

Para la cantante la pandemia del coronavirus le bajó el telón a lo evidente: un sistema que se caía a pedazos. “Hay una pandemia que es real y la respuesta de algunos gobiernos ha sido tan insólita, como el de Chile”, dijo Tijoux. Al ser consultada por el estallido social en Chile, la rapera expresó que era algo que esperaba hacía mucho tiempo: “Hay mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo para que hubiera esta multiplicación de descontento que no es gratuito, sino el resultado de un Estado y malos gobiernos que han replicado un sistema neoliberal pinochetista”.

Sin embargo, Tijoux aguarda con optimismo que se apruebe el plebiscito de octubre en Chile para decidir si se discute o no una nueva constitución. “Mi lado optimista quiere pensar que llegaremos al punto de tener una vida más justa, con pensiones dignas, salud pública y educación gratuita. Mi temor es que sigamos replicando las prácticas de los malos gobiernos. Se requiere un cambio radical por una vida digna. Se trata de un cambio estructural: cortar de raíz un sistema neoliberal instalado desde el pinochetismo a través de una dictadura", destacó.