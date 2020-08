Baclini entrega los documentos

El fiscal general Jorge Baclini aseguró que van a enviarle al fiscal federal Walter Rodríguez la documentación obrante en la causa Oldani, que este había solicitado infructuosamente desde hace dos meses al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, para investigar el posible delito de lavado de dinero. Aunque el propio Baclini reconoció que van a plantear la competencia provincial y le van a pedir a su par del fuero federal que argumente para que sea un juez el que zanje la controversia. "Hay que analizar el origen del dinero, para saber en qué delito se originó", confesó Baclini, quien además confió que la fiscal actuante Cristina Ferraro fue apartada de su cargo por el fiscal Arietti por no haber tutelado correctamente el dinero que había sido encontrado en la escena del crimen del empresario de turismo. "Es un hecho grave en el que ya esta actuando la auditora María Cecilia Vranicich" afirmó.

El fiscal federal Rodríguez le había pedido al fiscal Baclini, a través de un carta enviada al gobernador Omar Perotti, la entrega de la documentación de la causa del asesinato del empresario de turismo Hugo Oldani en cuya escena del crimen desaparecieron unos cinco millones de dólares. Como la sospecha generalizada es que el lugar funcionaba como una oficina de operaciones financieras no declaradas, Rodríguez entiende que es su propia competencia. Pero no ha logrado luego de dos meses que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le suministre las carpetas necesarias para investigar a fondo el posible lavado de dinero.

--¿Le van a enviar ahora la documentación a Rodríguez?

--Estamos hablando con el doctor Arietti para que entregue la documental, pero también le vamos a reclamar al fiscal federal que nos mande la documentación que tenga a los fines de ver si vamos a plantear una cuestión de competencia. Lo que corresponde en estos casos es que cuando dos fiscalías se entienden competentes, que se hagan los planteos respectivos. Vamos a acordar el paso de la documental y se va a hacer una reunión, tal como cuando trabajamos con las fiscalías federales para combinar todo lo que haga falta porque la idea es trabajar en contra del delito de forma uniforme.

--¿El fiscal Arietti no enviaba la documentación porque entendía que era lo que correspondía que investigue el fuero provincial el tema del lavado o hubo alguna otra cuestión?

--No, nosotros defendemos la competencia provincial del delito de lavado en algunos casos. Hay un fallo de la Corte Suprema de la provincia que surgió a partir del caso Aymo de Rosario y hay fallos de Cámara que han aceptado la competencia provincial en el caso de lavado de dinero. En este caso, habrá que observar bien que es lo que cada parte considera y cómo se hacen los planteos y será la judicatura la que resuelva.

--Usted ha podido analizar de cerca el expediente, porque se han planteado algunas dudas sobre lo que pasó verdaderamente en la escena del crimen de Oldani, donde desapareció dinero así como pagarés que trasciende no fueron bien tutelados.

-Como fiscal general normalmente no tengo intervención, más allá de que tengo comentarios que me han efectuado, no tengo el detalle, solo referencias del doctor Arietti.

--La fiscal Ferraro ha sido apartada esta última semana de su cargo. Según trasciende tambien hay un sumario en manos de la auditora Vranicich ¿Qué conducta se le endilga a esta fiscal?

--El doctor Arietti hizo un inicio de investigación administrativa en función de la actuación de la fiscal Ferraro en la escena del hecho y me dio vista a mí para designar a personas de la fiscalía general para verificar si era una falta grave, así que lo derivé a la auditora para que analice las cuestiones puntuales. Son irregularidades, me dijo Arietti

--Se habla de la desaparición de dinero y que la fiscal no tuteló esa prueba. ¿Es así?

--En principio la presentación del doctor Arietti hacia esa referencia. Para mí esto es una falta grave.

--La actitud del fiscal Arietti, quien demoró dos meses la entrega de la documental que reclamaba su par federal Rodríguez ¿puede deparar algún tipo de investigación o sumario? ¿Usted esta preocupado por esta actitud de Arietti o entiende que actuó correctamente?

--Yo no tengo ningún tipo de potestades sobre los fiscales regionales. Aquí el conocimiento puntual de cómo se viene desarrollando esta situación hasta el punto de tensión en el que llegó, a mí me agarró con un poco de sorpresa porque no pensé que iba a terminar en una situación así. Yo no manejaba la tensión que terminó teniendo en los últimos días, hasta que le pedí a gente de la fiscalía general que se comuniquen con Rodríguez, al igual que con Arietti para facilitar toda la documentación que hiciera falta con la premura que sea necesaria. Por lo cual, creo que en estos días se va hacer llegar la documental.

--¿Cuál sería el argumento más fuerte para quedarse con la causa en la justicia provincial?

--A través del fallo Aymo, entiendo que hay que observar varias cuestiones y una de ellas es que haya que analizar el delito precedente para ver como se originó el dinero, en este caso el delito precedente es una cuestión a determinar. La competencia federal es cuando se afecta el orden jurídico de lo que es la economía nacional y en este caso no ha afectado el desarrollo de la economía nacional.