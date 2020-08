¿Cómo quedaron los cruces de Champions League?

Con sólo dos equipos campeones del certamen y que justamente serán rivales (Barcelona y Bayern Munich) este sábado quedó definido el cuadro de cuartos de final de la Champions League, que se disputarán a partido único en Lisboa, Portugal (al igual que semifinales y final), a partir del próximo miércoles.

El primer choque será entre la sorprendente Atalanta de Italia, con los ex San Lorenzo Alejandro "Papu" Gómez (también ex Arsenal) y José Luis Palomino, y el París Saint Germain francés del ex Rosario Central Angel Di María, el ex Boca Leandro Paredes y Mauro Icardi. El duelo será el próximo miércoles 12, desde las 16 (todos los encuentros serán en este horario) en el Estadio Da Luz. Los de Bérgamo, caracterizados por su fútbol súper ofensivo, vienen de dejar en el camino a Valencia de España por un global de 8-4 antes del parate pandémico. Por su parte, los parisinos liderados por Neymar eliminaron con lo justo (3-2) a Borussia Dortmund.

Un día después, el jueves 13, el estadio José Alvalade albergará el cruce entre el alemán Leipzig y el Atlético Madrid de Diego "Cholo" Simeone, que buscará revancha tras perder la final en dos oportunidades en su carrera colchonera. El conjunto alemán, un club creado y financiado por la empresa Red Bull hace poco más de una década, dejó en el camino al vigente subcampeón Tottenham (4-0 global); mientras que los del ex San Lorenzo Angel Correa dieron la nota ante el campeón Liverpool (4-2).

En tanto, el viernes 14 será el turno del partido más atractivo de los cuartos de final, en el Estadio Da Luz, entre el Barcelona de Lionel Messi y el temible Bayern Munich. Los catalanes pasaron con más dificultad de la esperada sobre Napoli este sábado (4-2 global ); mientras que los alemanes se divirtieron ante el Chelsea de Wilfredo Caballero (7-1), para concretar su octava victoria sobre ocho presentaciones, con 31 goles a favor y seis en contra. El duelo enfrentará además al rosarino (dos goles en seis partidos en el torneo) con el polaco Robert Lewandowski, quien lleva marcados 13 tantos en sólo siete partidos del actual certamen.



Finalmente, el sábado 15, en el estadio José Alvalade, la fase se cerrará con el cruce entre el Manchester City de Josep Guardiola y Sergio Agüero frente a Olympique Lyon. Ambas escuadras vienen de dejar en el camino a dos pesos pesados, Real Madrid (4-2) y Juventus (2-2 pero con mejor diferencia de gol visitante), respectivamente.