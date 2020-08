Una noche en el último Blockbuster del mundo

Los fanáticos del cine podrán volver a los ‘90. El último Blockbuster del mundo ofrece alquilar una sala dentro de su local para quienes quieran pasar una noche viendo “‘nuevos lanzamientos’ de los 90”. “La tienda es toda suya por esta noche", dice el anuncio del videoclub.

Blockbuster publicó un anuncio en la plataforma Airbnb en el que ofrece convertir su local en un living "con un sofá cama, pufs y almohadones para que puedas acurrucarte con los 'nuevos lanzamientos' de los 90". La reserva tiene un valor de 4 dólares la noche y el videoclub ofrece cuatro espacios disponibles sólo durante tres noches en septiembre.







"Reservarás una noche en los 90, pero esta vez no tendrás que rogarle a tus padres que te alquilen la última película de terror... ¡te daremos las llaves de toda la tienda!", dice el anuncio publicado en Airbnb.

El último Blockbuster, en Oregón

La tienda está ubicada en la ciudad de Bend, Oregón, en Estados Unidos, y es el último Blockbuster del mundo. La otrora cadena de videoclubes tuvo más de 9 mil puntos de alquiler y venta en distintos países y tuvo su apogeo a principios de los 2000. Sin embargo, con la llegada de plataformas de streaming como Netflix, Blockbuster cerró todos sus locales, salvo uno.

Los vecinos de Bend se mantuvieron fieles a la marca y siguen alquilando DVDs y cintas de VHS. Además, la tienda se volvió en un destino turístico donde fanáticos de las películas van a sacarse fotos, comprar golosinas y ver objetos como la chaqueta que usó Russell Crowe en el musical “Los Miserables”.

Foto: AFP





Pero debido a la pandemia, las visitas han bajado. "Nos hemos perdido visitas regulares de amigos, vecinos y turistas de todo el mundo", dice el anuncio de Blockbuster. Por esa razón, decidieron alquilar sus salas y prometen higienizar la tienda antes de que lleguen los huéspedes y proporcionar barbijos, toallitas desinfectantes, alcohol en gel, comida y videojuegos gratuitos.

"Y recuerde, la tienda es toda suya por esta noche", invita Blockbuster en el anuncio. "Así que suéltese, explote el estéreo y use sus vaqueros favoritos de los 90 para sentirse como en casa en otra época", agrega. Lo único que no se aclara es si el videoclub cobrará -como solía hacer- un monto extra por no rebobinar los VHS.