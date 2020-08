Otro policía detenido por el asesinato de Valentino Correa

El caso de gatillo fácil contra el adolescente Valentino Blas Correa sumó la detención de una oficial de la Policía de Córdoba por "encubrimiento agravado" del crimen del joven, quien murió de un balazo en la espalda el jueves pasado. La acusación contra la policía Wanda Esquivel es por intentar ocultar el accionar de sus compañeros Javier Alarcón y Lucas Gómez, quienes ya están detenidos por homicidio calificado.

Además de la detención de Esquivel, el fiscal de la causa, José Mana, imputó también a otra agente, Yamila Martín, por "omisión de deberes de funcionario público", pero no quedará detenida ya que se trata de un delito excarcelable.

Valentino fue asesinado por un disparo policial el jueves pasado cuando circulaba a bordo de un auto junto a sus amigos en la capital de esa provincia. Los jóvenes intentaron esquivar un control policial y la respuesta desmedida de los efectivos de la Policía de Córdoba fue abrir fuego contra el auto. Por ese accionar, los uniformados Alarcón y Gómez también fueron imputados por "tentativa de homicidio" contra el resto de los jóvenes que viajaban en el auto .

El fiscal recibió el informe preliminar de la autopsia, el cual indica que la bala que provocó la muerte de Valentino ingresó por la espalda, a la altura del omóplato, afectando el pulmón y el bazo. A su vez, los médicos forenses pudieron recuperar del cuerpo el proyectil, que será sometido a peritajes balísticos para determinar de qué arma partió.



Mientras que una fuente judicial indicó que el revólver encontrado en el sector donde fue baleado el auto en el que iba la víctima es "inservible, no operativa, e inclusive no contaba con el percutor", lo que avalaría la hipótesis del intento policial de plantar un arma en el auto para justificar el tiroteo. "No le encuentro explicación (…) Es tan absurdo y tan fuerte que no sé qué decir”, lamentó el padre de Valentino en una entrevista a Canal 12.



El caso ocurrió el jueves pasado cuando, según explicó la familia de Valentino, el joven que conducía el auto realizó una mala maniobra, lo que generó un entredicho con un motociclista, y luego aceleró para evitar el control policial. La respuesta de los efectivos fue abrir fuego, hiriendo a Valentino. Los amigos intentaron llevar al adolescente herido al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Cuando intentaron ir hacia otro hospital fueron interceptados por la Policía, con Valentino ya muerto dentro del auto.



"Me hicieron una barricada como si fuera una delincuente, nunca me pidieron documentos ni me dijeron que era mi hijo el que estaba ahí. Me dijeron que fuera a la Central de Policía pero nadie me dio una explicación, hasta ese momento yo no sabía que había sido la Policía, pensé que había sido un robo, y la primera persona que estuvo conmigo fue una nueva jefa de la Policía de Córdoba, nadie más", recordó Soledad, la madre del adolescente sobre la actuación policial.

El fiscal Mana investiga a otros dos efectivos policiales que podrían sumarse como imputados por encubrimiento.

Cabe recordar que, días atrás, el Gobierno de Córdoba removió a la cúpula policial de la capital provincial tras el crimen del adolescente. A través de la red Twitter, el Gobierno provincial informó el relevamiento del director general de Seguridad Capital, comisario mayor Gustavo Piva, y en su reemplazó se designó a la comisaria mayor Liliana Rita Zárate.