La Justicia frenó la revisión del traslado de dos jueces que acomodó Mauricio Macri

En su pelea por permanecer en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde el gobierno de Mauricio Macri los nombró con un simple “traslado” (a dedo), los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consiguieron una medida judicial para que el Senado no revise, al menos por unos días y mientras crece el debate por la reforma judicial, sus designaciones. La jueza en lo contencioso administrativo María Alejandra Biotti ordenó que el cuerpo se abstenga de tratar las designaciones, ya que el Poder Ejecutivo había mandado el miércoles sus pliegos junto con los de otros ocho jueces y juezas designados con el mismo mecanismo cuestionado por el Consejo de la Magistratura . Durante la sesión de este jueves, la oposición intentó boicotear, sin suerte, la entrada formal de los pliegos en cuestión con el argumento de que era una desobediencia ante la “precautelar”. “El tratamiento no es lo que se puso en marcha, simplemente se leyeron los asuntos ingresados al Senado, recién después pasa a comisión para el tratamiento, se deben publicar los antecedentes y llamar a audiencia pública”, dijo la senador Anabel Fernández Sagasti, titular de la comisión de Acuerdos.



Esta misma semana la jueza había rechazado otro pedido de medida precautelar de ambos jueces para frenar todo el proceso de posible revisión de sus traslados, pero rápidamente cambió de postura. En el nuevo fallo justifica que se debe a un “cambio de circunstancias” ya que el Senado había convocado finalmente a una sesión en la que podía avanzar con el trámite sobre los pliegos y eso podría hacer que “el daño que los actores intentan evitar pudiera producirse”. Bruglia y Bertuzzi, de hecho, hicieron un planteo del miércoles a la noche después de saber que el Poder Ejecutivo había mandado los pliegos al Senado, y señalaban la urgencia y que el tema podía tratarse “sobre tablas”. Fernández Sagasti aclaró que eso no es así, ya que hay un proceso que lleva varios días e incluso un llamado audiencia pública hasta que finalmente pueda haber una votación. En el Senado y en algunos sectores del Consejo suponen que la jueza Biotti o hizo una mala interpretación o quiso dar una señal corporativa en plena discusión por el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo.

Bertuzzi y Bruglia integran una lista de 10 jueces/zas que el Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo con la advertencia de que, para la mayoría del organismo, habían sido designados de manera irregular, sin completar el trámite que prevé la Constitución Nacional. La mayoría son designaciones que se hicieron durante la presidencia de Macri para que personas que ocupaban puestos en determinados tribunales pasaran a cargos estratégicos con una simple mayoría de votos en el Consejo de la Magistratura, sin concurso y sin pasar por la Cámara alta.

Las irregularidades en la designación

Los jueces Bruglia y Bertuzzi integraban el Tribunal Oral Federal 4 y se mudaron en 2018 a la poderosa Cámara Federal de los tribunales de Retiro, donde el propio macrismo había impulsado enjuiciamientos dudosos y renuncias. Bruglia pasó en abril, y Bertuzzi se mudó en septiembre, después de condenar a Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, en lo que fue denunciado por su defensa como una suerte de premio.

El Consejo de la Magistratura emitió una opinión --con una mayoría que el oficialismo logró incluyendo el voto de la opositora Graciela Camaño-- que le envió al Poder Ejecutivo y también a la Corte Suprema. Una de las cuestiones que señaló es que de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución en el artículo 99 y a dos acordadas de la propia Corte del año 2018, para hacer un traslado que no sea dentro de un mismo tribunal o a un cargo exactamente análogo debe intervenir el Senado prestando o no acuerdo, como cuando se hace cualquier otro nombramiento, o como se hizo con el juez Carlos Mahiques luego de que se armara un escándalo también por su traspaso por disposición de Macri a la Cámara de Casación Federal.

A raíz de todo esto, Bertuzzi y Bruglia presentaron un amparo y un pedido de medida cautelar. Plantearon la inconstitucionalidad y la nulidad de lo resuelto por los consejeros porque consideran que sus designaciones están firmes y que tienen derechos adquiridos. El nuevo escrito con el que consiguieron que Biotti pidiera al Senado abstenerse de avanzar se basa, en parte, en argumentos técnicos, como el hecho de que el Consejo de la Magistratura no había enviado su contestación a la jueza, que es parte del trámite del amparo y la cautelar. Lo cierto es que a última hora el organismo envió finalmente esa contestación, con lo cual algunos consejeros plantean que debería perder efecto la “precautelar” dirigida al Senado.

“Nosotros ya cumplimos con la obligación que tenemos de responder el informe a la jueza. Entendemos que no hay mas motivo para la precautelar. No hay gravamen, no hay peligro en la demora. Pero también hay que aclarar que el Consejo no resolvió nada. Marcamos una situación irregular, eso no puede causar un perjuicio. La comunicamos al Ejecutivo, que mandó los pliegos para terminar el proceso complejo de designación”, le dijo a PáginaI12 el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. “La jueza está en su derecho de interpretar las normas como quiera, pero no comparto la precautelar, porque en el plazo que nos dio para responder era imposible que el Senado hiciera algo que pudiera afectar la situación de los jueces amparistas. Es absurdo. No entiendo en qué plazo pensó que el Senado haría algo. Solo podía darle estado parlamentario. Eso no causa perjuicio”, remarcó el camarista de San Martín. “Perjuicio les causó el gobierno anterior, que no mandó sus pliegos al Senado”, ironizó.

En la misma línea, el consejero Diego Molea, representante académico en el organismo, dijo a este diario: “Bruglia y Bertuzzi se aferran a un cargo para el que no concursaron. La pregunta es por qué lo hacen, llama la atención que presenten una cautelar, son inteligentes, son jueces y no se ajusta a derecho. Lo que hace la jueza es una cuestión formal y hay que esperar. Es evidente que ellos no quieren pasar por el Senado. Pero basta con esto de hablar de la impunidad, avasallamiento era lo que había antes”, señaló.

La precautelar dictada por la jueza indica que para “asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación -como medida interina- suspender el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los doctores Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi". Queda claro que aún no resolvió la cautelar propiamente dicha y menos aún la cuestión de fondo, pero mientras tanto el efecto de su decisión puede provocar una dilación. La semana próxima, especulan en el Consejo, podría haber un nuevo fallo.

Cruces en el Senado

Por lo pronto, la noticia desató cruces en el Senado. Al comienzo de la sesión, el senador Mario Pais planteó una cuestión de privilegio para advertir sobre “la gravedad institucional de tamaño abuso y la arbitrariedad de esta jueza”. “Impedir en forma preventiva que (el Senado) ejerza sus potestades no admite otra cosa que repudio”, recalcó.

Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió que “se proceda al apartamiento de los pliegos para dar lugar a la medida cautelar”. A su entender, cuando ingresan los pliegos al Senado ya comienza su “tratamiento” y le reclamó al oficialismo que fuera “responsable” frente a una decisión judicial. “No podemos alegar una especie de desacato público. Es un mensaje preocupante y peligroso", advirtió.

Fernández Sagasti sostuvo que había una confusión de la jueza y que la “lectura se realiza para todos y cada uno de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo al Senado” y que debe hacerse porque está en juego la “publicidad de los actos de gobierno”. “Esto no implica darle tratamiento a los acuerdos”, insistió. Ante la consulta de este diario, la senadora dijo que los pliegos de los jueces y juezas trasladados serán girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para que definan los pasos a seguir. “Para nosotros el tema no está firme”, señaló la senadora. Oscar Parrilli acotó en la sesión que fue un “error flagrante” que el fallo considerara que se podrían tratar los pliegos sobre tablas, algo imposible.

En el oficialismo están convencidos de que hay una fuerte movida de Mauricio Macri a la distancia para impedir que avance la reforma judicial y que no se abran vacantes en la Cámara Federal, donde logró tener un control durante su Presidencia, pero habrá lugares vacíos si el Senado -como todo hace suponer- no aprueba los traslados de Bruglia y Bertuzzi.