River rechazó una oferta por Nacho Fernández

River rechazó hace dos semanas una oferta por el mediocampista Ignacio Fernández desde el Atlético Mineiro de Brasil, que se conoció este jueves, y su representante Damián Facciuto afirmó que si llega un interés que le "sirve al jugador y al club, se verá".

"Nacho sabe que está en una edad que tiene que hacer plata, si llega una oferta que le sirve también al club se verá. La situación del país esta difícil, él lo sabe pero hay acuerdos que lo sobrepasan", reconoció Facciuto, tras una jornada de rumores, en declaraciones radiales.

A primera hora, a través de redes sociales, apareció la información de que "Nacho" Fernández le había pedido al entrenador Marcelo Gallardo poder emigrar del plantel, un mes antes de reiniciar la Copa Libertadores. Luego, se supo que la dirigencia de River había rechazado una segunda oferta por Fernández (la primera fue de Inter de Brasil), esta vez del Atlético Mineiro, que dirige el argentino Jorge Sampaoli.

"Me sorprendió cuando salió la noticia. La realidad es que los periodistas se enteran antes, pero esta vez fue tan hermético que no se enteraron y pasó. A mí y a Daniel González nos sorprendió porque llegó la oferta, se rechazó y no llamó nadie", explicó Facciuto.

Mineiro, que el miércoles dio vuelta al Corinthians tras ir abajo 0-2, ofreció siete millones de dólares que a River le parecieron insuficientes y las negociaciones no avanzaron porque el libro de pases en Brasil ya cerró.

"Nacho" Fernández, de 29 años, firmó su contrato por dos temporadas más con River -dueño del 70% de sus derechos- a inicios de 2020 con una cláusula de salida de 15 millones de dólares en este mercado de pases y otra de 10 millones en diciembre.