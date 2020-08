El Senado sancionó el proyecto para disminuir el consumo de sodio

De la décimo séptima sesión de la Cámara Alta salteña, que se realizó una vez más con el sistema mixto entre lo virtual y lo presencial, se destacaron el proyecto de adhesión a la ley nacional para disminuir el consumo de sodio, un pedido al Ejecutivo para que declare la emergencia agropecuaria en el departamento Rivadavia y las declaraciones de los senadores en concordancia con Gustavo Sáenz, quien apuntó contra los extranjeros que cruzarían a cobrar el IFE.

Finalmente la provincia adhirió a la ley nacional 26.905, que promueve la disminución en la población del consumo de sodio, el componente de la sal de mesa. El proyecto, que venía de la Cámara de Diputados en revisión, llegó al recinto con dictamen positivo de la comisión de Salud y fue aprobado por unanimidad.

A la hora de los fundamentos, fue justamente el titular de la comisión, Manuel Pailler, quien pidió el voto favorable de sus pares, en principio, recordando que la ley fue sancionada a nivel nacional “en el año 2013” y bajo recomendación expresa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A su vez, subrayó que el consumo diario recomendado de sodio “es el de una cucharita de café, 5 gramos”, mientras que en Argentina la media por persona supera los 11 gramos.

El senador por el departamento San Martín, quien es médico de profesión, recordó que el abuso en el consumo de ese elemento aumenta el riesgo de algunas enfermedades por la retención de líquidos, como trastornos renales “y sobre todo a problemas cardiovasculares y cerebro vasculares”, que son la principal causa de muerte en el país.

“Adoptar esta ley sería muy importante y podríamos intentar disminuir estas causales de muerte”, concluyó Pailler.

El senador por General Güemes, Carlos Rosso, agregó que de esta manera se podrá regular a través del Ministerio de Salud provincial el expendio y consumo de sodio en todos los ámbitos, como comedores escolares o comunitarios y comercios que elaboran comestibles.

El artículo segundo de la ley de adhesión ordena al Poder Ejecutivo diseñar y poner en vigencia “políticas de promoción de hábitos saludables y de reducción del sodio en el consumo y en la producción de alimentos procesados o industrializados”.

La culpa es de afuera

A través de dos proyectos de declaración, los legisladores acompañaron a coro los dichos del gobernador Gustavo Sáenz, que denunció hace unos días en una entrevista radial, que muchas personas residentes de Bolivia cruzan al país para cobrar subsidios como el IFE. El mandatario dijo que eso le genera “mucha impotencia”.

En uno de los proyectos, los senadores salteños solicitaron a los legisladores nacionales que gestionen ante la AFIP y la ANSeS la revisión y eventual reestructuración de los requisitos para la entrega de subsidios, y de esa manera “que los extranjeros no residentes no cobren los beneficios nacionales como el IFE”.

El pedido fue firmado por Guillermo Durand Cornejo y Fernando Sanz, del bloque Salta Tiene Futuro, en conjunto con el renovador Alfredo Sanguino y el justicialista Sergio Ramos.

No contento con eso, Durand Cornejo presentó otra declaración de su autoría solicitando el entrecruzamiento de datos entre la ANSeS, la AFIP y autoridades nacionales pertinentes, “a los fines de depurar los padrones de no residentes extranjeros cercanos a las áreas de frontera de la provincia, que reciben beneficios sociales de manera indiscriminada que no les corresponde”.

Emergencia agropecuaria en Rivadavia

Se aprobó también una declaración del senador Mashur Lapad, que pide al Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable o la Secretaría de Asuntos Agrarios, que se declare la emergencia agropecuaria por sequía en el departamento de Rivadavia.

Además, solicita que se otorguen “subsidios, créditos, provisión de forrajes y asistencia técnica para los productores agro ganaderos damnificados”, en el marco de la ley nacional 25.509 (Derecho de superficie forestal) y provincial 6.241 (Régimen de emergencia agropecuaria).