Mascherano: "La pandemia lo ha agravado todo"

El mediocampista Javier Mascherano aseguró que la pandemia de coronavirus agravó la crisis en Argentina, a la vez que señaló que la economía del país "es muy sensible", y dijo que las personas que puedan tienen que "ayudar" alegando que "un país es sano si todos lo estamos".

"La situación con la pandemia es muy extraña para todo el mundo. En Argentina estábamos en crisis y la pandemia lo ha agravado todo. Nuestra economía es muy sensible", dijo el jugador de Estudiantes de La Plata.

Y añadió: "Algunos futbolistas que hemos tenido la suerte de jugar en el exterior tenemos que ayudar. No nos hemos de cerrar en nuestro beneficio. Un país sano lo es si todos estamos sanos, no solo unos cuantos".

En una entrevista que concedió al diario catalán Ara, además dijo acerca de la situación que se vive por la pandemia: "Es una lástima porque no estoy pudiendo disfrutar de jugar en mi país. Quería aprovechar mucho los últimos meses de mi carrera y de momento no puedo".

Al hablar de los partidos sin público, Mascherano reveló: "Lo importante es que el fútbol pueda regresar, porque los clubes tienen un rol social básico y la pandemia los ha golpeado muy fuerte. Ojalá los protocolos funcionen estas semanas y podamos reiniciar la competición".

En tanto, al ser consultado acerca de su retiro de la actividad profesional dijo: "No quiero estar ligado a una fecha. Ahora mismo tengo ganas de seguir jugando. Hemos tenido un parón suficientemente largo para desconectar".

"Tengo contrato con Estudiantes hasta junio del 2021, pero esto no implica que después no siga jugando o que me retire", contó, a la vez que indicó que cuando se retire quiere "seguir involucrado en el mundo del fútbol".

En ese sentido, el futbolista del equipo de La Plata señaló: "Seguramente haré mis primeros pasos como técnico en Argentina. Después ya veremos lo que pasará".

Mascherano también habló con Fox Sports radio, y se refirió al entrenador español Josep Guardiola: "La primera vez que hablé con 'Pep' en persona fue por teléfono porque yo estaba todavía en Liverpool a punto de viajar. Me llamó para darme la bienvenida. Después, cuando llegué a Barcelona lo fui a ver a su oficina en la ciudad deportiva. Me generaba muchísima inquietud conocerlo no solo por todo lo que veía en TV sino por la información que tenía de Leo (Messi) y Gabi (Milito) que llevaban dos años con él, de lo que era 'Pep'. Fue especial para mí porque me recibió con música clásica a tope y veía una pila de libros por todos lados. Ahí me di cuenta que era un personaje que iba más allá del fútbol. Un tipo que está todo el tiempo enriqueciéndose y no sólo del fútbol".