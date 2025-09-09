En las efemérides del 9 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1901. Muere Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec, uno de los principales pintores franceses de finales del siglo XIX, fallece a los 36 años en Saint-André-du-Bois, víctima de sífilis. Hijo de una familia de nobles en la que rigió la endogamia, su salud se vio minada desde su nacimiento. Una enfermedad limitó en su infancia el desarrollo de los huesos. Se fracturó dos veces los fémures de ambas pineras y apenas llegó a medir un metro y medio de altura. Dedicado a la pintura, se dedicó a retratar la bohemia de la vida nocturna de París. En Albi, su ciudad natal, se fundó el museo que lleva su nombre y que reúne la mayor colección de sus obras.

1908. Nace Cesare Pavese

Cesare Pavese nace en San Stefano Belbo, en la región de Piamonte. El escritor italiano decidió quitarse la vida a los 41 años con una sobredosis, el 27 de agosto de 1950. Dejó dos libros de poemas: Trabajar cansa y el póstumo Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Su narrativa incluye los cuentos de Noche de fiesta, además de títulos como De tu tierra, La playa, El diablo sobre las colinas y La luna y las fogatas. El oficio de vivir reúne sus diarios, y también se ha publicado su correspondencia.

1928. El nacimiento de Manuel Scorza

En Lima nace el escritor peruano Manuel Scorza. Militante aprista, su militancia contra la dictadura de Odría lo llevó al exilio en Francia. El corpus central de su obra lo abarca el ciclo de novelas La guerra silenciosa, integrado por Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible, El jinete insomne, Cantar de Agapito Robles y La tumba del relámpago. Perdió la vida a los 55 años, el 27 de noviembre de 1983, cuando, a poco de despegar, cayó el Boeing 747 que lo llevaba de Paría a Madrid, junto con el crítico uruguayo Ángel Rama y otras personalidades invitadas a Colombia, al Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana.

1960. Nace Hugh Grant

Nace Hugh Grant, uno de los actores ingleses más populares de las últimas décadas. Se consagró con Cuatro bodas y un funeral, por la cual recibió el Globo de Oro como actor de comedia. También se lo vio en films como Notting Hill, El diario de Bridget Jones y Love Actually.

1968. El nacimiento de Lila Downs

En Oaxaca nace una de las más versátiles artistas de México: Lila Downs. Además de cantante y compositora, es antropóloga. Suele cantar en las lenguas de los pueblos originarios de su país. El disco La Sandunga, editado, en 1999, la posicionó ante el público y la crítica. También ha incursionado en la actuación.

1976. Muere Mao Tse-Tung

Mao Tse-Tung, líder de la República Popular China, fallece en Beijing a los 82 años. Fue el fundador del Partido Comunista en su país y afrontó una larga guerra civil contra los nacionalistas del Kuomintang, que quedó en un segundo plano por la invasión japonesa. Después de 1945 volvió el conflicto interno, en el cual los nacionalistas contaron con el apoyo de los Estados Unidos. Finalmente se impuso Mao, quien el 1º de octubre de 1949 proclamó el nacimiento del nuevo Estado comunista. Su plan de reformas industriales, conocido como el Gran Salto Adelante, causó la muerte de más de veinte millones de personas. Distanciado de la URSS, Mao incrementó el culto a su liderazgo y purgó al PC chino a través de la Revolución Cultural, en 1966. Seis años más tarde se establecieron relaciones con los Estados Unidos y se produjo la histórica visita del entonces presidente, Richard Nixon. Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping pasó a ser el nuevo hombre fuerte de China.

1981. Fallece Ricardo Balbín

Ricardo Balbín muere en La Plata. El líder radical tenía 77 años. Fue un enconado opositor a Juan Domingo Perón y estuvo preso. Candidato presidencial en 1951, 1958 y luego en los dos comicios de 1973, nunca pudo llegar a la presidencia. Lideró a la UCR del Pueblo cuando la división con los intransigentes de Arturo Frondizi, y en los 70 se acercó a Perón. Su viuda llevó a tribunales a la revista Gente por la foto en tapa del dirigente mientras agonizaba y marcó un precedente en cuanto a derecho a la intimidad.

1981. La muerte de Jacques Lacan

En París fallece Jacques Lacan, acaso el principal exponente del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Su obra incluye 27 libros de sus seminarios, además de otros escritos. Centrado en el estudio del inconsciente, es una de las figuras intelectuales más discutidas del siglo XX.

1997. Muere Ricardo Carpani

Ricardo Carpani deja de existir a los 67 años. Nacido en Tigre, el pintor se formó con Emilio Pettoruti. Formó el Grupo Espartaco en 1959. Ilustró el Martín Fierro y en los 70 se exilió en España. Regresó al país con la vuelta de la democracia, en 1984.

2009. Nueva remasterización de los Beatles

Los Beatles relanzan toda su discografía. La nueva remasterización digital ofrece los discos en stereo, pero la gran novedad es la caja con los discos en mono, es decir, el sonido original tal cual lo pensara el productor George Martin. También se lanza el videojuego The Beatles: Rock Band.

Además, es el Día Mundial de la Agricultura y el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques.