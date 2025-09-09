El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en la Ciudad y sus alrededores una jornada con cielo despejado y temperaturas agradables: la mínima será de 10 grados y la máxima de 23 grados, con viento del suroeste rotando hacia el norte y una humedad relativa del 78%.

El miércoles se espera que aumente la nubosidad, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados, con viento del norte.

Para el jueves el cielo estará ligeramente nublado. con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 23 grados, con viento del suroeste.