La Temporada de la Fórmula 1 avanza y va llegando al último tramo. Con solo siete fechas en competencia, llega el turno de un circuito callejero que le trae buenos recuerdos al piloto argentino Franco Colapinto.

Correr de noche

Marina Bay ha generado varias polémicas, ya sea por su trazado -un circuito callejero con baches- y también por correrse por la noche.

Con el paso de las temporadas, las críticas lograron ciertas modificaciones, con mejoras en las curvas, en la iluminación y en la pista.

Que se corra de noche permite, mas allá del espectáculo, que su horario sea mas conveniente para el público que la sigue desde Europa. El GP de Abu Dhabi suele tener esta misma característica.

El buen recuerdo para Colapinto

En 2024 el piloto argentino quedó en la 11° posición y fue una de sus mejores carreras con Williams. Además, venía de sumar puntos en Azerbaiyán.

El pilarense todavía es foco de discusión en Alpine. Sin 2026 confirmado y sin sumar puntos en 11 carreras.

Colapinto, Briatore y el desarraigo

"Flavio Briatore me hizo mas fuerte mentalmente", declaró Colapinto en un podcast. "Estoy agradecido por la oportunidad y por el proceso que estamos atravesando", puntualizó sobre su actualidad en la escudería.

Sin embargo, también reconoció que "el auto estaba enfocado en otros pilotos y la forma de trabajar no ha estado adaptada a mí".

En sus redes sociales, Alpine también destacó frases de Colapinto durante esa entrevista y eligieron hacer foco en lo joven que comenzó su carrera:

"Todos pensaron que estaba loco viniendo a Europa de chico. Pensaban que mi familia también lo estaba, ¿quién dejaría que su hijo se vaya a la otra punta del mundo?”.

Durante la semana de descanso, Colapinto estuvo corriendo en motos de agua con Falco Nathan Briatore, hijo de Flavio Briatore. No es la primera vez que muestran un vínculo por fuera de lo que ocurre en la pista, mostrándose como un fan más del piloto argentino.

Programación del GP de Singapur

Viernes

06.30: Prácticas Libres 1

10.00: Prácticas Libres 2

Sábado

06.30: Prácticas Libres 3

10.00: Clasificación

Domingo

09.00: Carrera

Posiciones

1. Piastri. McLaren: 324 puntos.

2. Norris. McLaren: 299 puntos.

3. Verstappen. Red Bull: 255 puntos

4. Russell. Mercedes: 212 puntos.

5. Leclerc. Ferrari: 165 ptos.

Calendario

Fecha 19: Austin, EEUU.

Fecha 20: México.

Fecha 21: Brazil.

Fecha 22: Las Vegas, EEUU.

Fecha 23: Qatar.

Fecha 24: Abu Dhabi.