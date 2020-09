"Es oportuno abrir el debate"

El gobierno provincial no le pondrá peros a la posibilidad de quitarle a la Legislatura la potestad de sancionar a los y las fiscales. “Hay que evaluar si la Legislatura es competente o no para formular el enjuiciamiento a los fiscales. Por lo menos, nosotros no somos quién para coartar cualquier debate”, avisó el secretario de Justicia Gabriel Somaglia. Por otro lado, el funcionario confió que es un “momento oportuno” para debatir el funcionamiento del sistema penal acusatorio en la provincia.

-El ministro Borgonovo habló de revisar el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). ¿Cuál es el alcance de ese revisar?

-Como premisa general, el sistema penal acusatorio se puso en práctica en 2014 y llevamos seis años, es oportuno abrir un debate para ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. Cuando se largó en 2014 se hizo en base a una normativa, hoy esa normativa se puso en práctica en hechos. Pueden haber cuestiones procedentes y algunas que quedaron cortas o largas, por eso hay una necesidad de reajustar y en la práctica también. Es un momento propicio para empezar a revisar el funcionamiento del MPA, que de eso ya se encarga la Auditoría General, y están las propias investigaciones. El tema es si los fiscales tienen el alcance suficiente como para profundizar este tipo de investigaciones, la tecnología ha avanzado mucho, el delito también. Hay que ver si las herramientas aplicadas a la persecución que tienen a su cargo los fiscales están acordes. También merecería ser analizado si hay que hacer algún ajuste a la Oficina de Gestión Judicial, que es la que distribuye las audiencias donde tienen que asistir fiscales, jueces y defensores.

-¿El Ejecutivo elabora un proyecto concreto? ¿Cuándo comenzaría?

-Para iniciar esa etapa tienen que depurarse un poco más cosas que no hacen al funcionamiento, sino a la ética de cada funcionario involucrado en situaciones delictivas. Ese momento de la revisión es el segundo paso luego de depurar todo lo que se viene haciendo. Hay muchas personas que quieren hacer las cosas bien y están comprometidas con el servicio, no podemos generalizar que el MPA funciona de una manera errática o un funcionamiento deficiente. Lo llevan adelante personas, algunas lo hacen bien, creo que son la mayoría, y hay otros que no lo hacen bien y hoy están presos. Esto tiene que servir para que los integrantes del MPA se motiven, tengan una mayor contracción al trabajo porque van a construir una mayor paz social.

-La Comisión de Acuerdos de la Legislatura es la que hoy aplica sanciones a los fiscales, ¿eso también podría revisarse?

-Hay dos circunstancias que deben ser evaluadas, primero si la Legislatura es competente o no, o si es viable o no, para formular el enjuiciamiento a los fiscales. Por lo menos, nosotros no somos quién para coartar cualquier debate. Todo debate que se quiere instalar para construir mayor conciencia pública y generar confianza pública hacia la ciudadanía es bienvenido. El otro punto, que me parece más trascendente que ese, es el relacionado al funcionamiento, no de los integrantes, sino de cómo está reglamentado el proceso de enjuiciamiento, que sí merece ser revisado. Los plazos, traslados, el sistema de las pruebas, lo dictámenes previos, los llamados a concurso, las investigaciones de la Comisión.

-¿Hay falta de celeridad en las investigaciones de la bicameral de Acuerdos?

-No, porque los plazos están para ser rápidos, en un año lo tenés que tener. El problema son las reuniones que hay que producir y qué pasa si alguna fracasa.