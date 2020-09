Murió el hermano menor de Donald Trump, el "mejor amigo" del presidente

Robert Trump, el hermano menor del presidente Donald Trump, falleció a los 71 años luego de permanecer varios días internado en un hospital de Nueva York. "Te extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar", aseguró el mandatario estadounidense en un comunicado de prensa. "Tío Robert, te amamos. Estarás siempre en nuestro corazón y nuestras plegarias", fueron las palabras elegidas por la hija de Donald Trump, Ivanka, para despedirlo. Medios locales informaron que Robert Trump estaba gravemente enfermo, aunque no dieron detalles de sus dolencias. En la década del '70, Robert inició su carrera en Wall Street para luego ingresar al emporio familiar. Cultivaba el perfil bajo y mantuvo esa costumbre incluso cuando su hermano llegó a la Casa Blanca.

"Con una gran pena comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo", aseguró el presidente de Estados Unidos. En el comunicado oficial no se brinda más información sobre qué problemas de salud afectaban a Robert Trump. El hermano menor del mandatario ya había sido hospitalizado en terapia intensiva en junio. Según un amigo de la familia Trump que habló con el diario The New York Times , Robert había sufrido hemorragias cerebrales recientemente como consecuencia de una caída, y en las últimas semanas su salud se deterioró al punto tal de que ya no podía hablar por teléfono.

Como benjamín de los cinco hermanos Trump, a Robert nunca se lo preparó para tomar las riendas del imperio inmobiliario familiar. Robert, que nunca tuvo hijos pero crió como si fuera suyo al descendiente de su primera mujer, Blaine, empezó su carrera en Wall Street pero terminó trabajando para su hermano como ejecutivo en la empresa familiar.

La relación entre hermanos se debilitó en 1990, cuando Donald culpó a Robert de los problemas derivados de la apertura de un casino en Atlantic City. El hermano menor se distanció de los negocios clave de la empresa durante años, y ambos no se reconciliaron hasta que el mayor decidió postularse a la Casa Blanca. En la noche de su triunfo electoral, ambos se abrazaron efusivamente.

Hace dos meses, Robert Trump había presentado una orden de restricción para frenar la publicación de Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, el libro que escribió su sobrina Mary. En el escrito, la joven asegura que el presidente de Estados Unidos fue criado por un padre "sociópata altamente funcional" y una madre "inestable y necesitada", que hizo trampa para entrar a la universidad y usó sus influencias para garantizar una banca de juez federal para su hermana.

En otro tramo del texto, Mary Trump describe así la dinámica entre los dos hermanos: "Donald había descubierto muy pronto lo fácil que era meterse bajo la pálida piel de Robert y empujarle más allá de sus límites, era un juego al que nunca se cansó de jugar". Aunque no logró su objetivo, Robert demostró con esa batalla legal su lealtad al mandatario estadounidense, que valora esa cualidad por encima de todas entre sus allegados.